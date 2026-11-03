Ministro advierte que reos del CACCO deberán ingeniárselas para comer si convierten cucharas en armas

El ministro de Justicia y Paz lanzó una advertencia a las personas privadas de libertad que permanecen en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO): las autoridades decomisarán cualquier objeto que sea utilizado para fabricar armas, aunque esto implique que los reclusos deban ingeniárselas para consumir sus alimentos.

La advertencia se dio luego de que la Policía Penitenciaria realizara una primera revisión de espacios en uno de los dormitorios de la nave cuatro, donde encontró varios artículos no permitidos.

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“Si los privados de libertad convierten las cucharas en armas, se los vamos a decomisar y deberán ingeniárselas para consumir sus alimentos”, manifestó el jerarca.

En 3 puntos El ministro de Justicia y Paz lanzó una advertencia a las personas privadas de libertad que permanecen en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO): las autoridades… La advertencia se dio luego de que la Policía Penitenciaria realizara una primera revisión de espacios en uno de los dormitorios de la nave cuatro, donde encontró varios artículos no permitidos. Las autoridades penitenciarias aseguran que mantendrán medidas estrictas para evitar la fabricación de armas y cualquier conducta que altere el orden dentro de las instalaciones.

El ministro también se refirió a los daños que puedan provocar en el mobiliario del centro y advirtió que no repondrán los artículos destruidos.

“Si destruyen las espumas de sus camas, sencillamente no se las vamos a reponer”, agregó.

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Durante la inspección, efectuada el sábado anterior, los oficiales localizaron siete cucharas plásticas afiladas, un fragmento angular desprendido de uno de los camarotes metálicos y un frasco de vidrio que aparentemente contenía un medicamento.

También encontraron un arma blanca fabricada con un trozo de vidrio al que le colocaron una empuñadura de papel, diez almohadas hechizas, tiras de cobijas y una aguja artesanal elaborada con alambre, presuntamente utilizada para labores de costura.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que estas revisiones forman parte de los controles permanentes de seguridad, orden y vigilancia que se mantienen en el centro penitenciario.

El CACCO inició operaciones hace una semana y ya alberga a más de 600 personas privadas de libertad, entre ellas individuos vinculados con organizaciones criminales, homicidios y feminicidios.

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Las autoridades penitenciarias aseguran que mantendrán medidas estrictas para evitar la fabricación de armas y cualquier conducta que altere el orden dentro de las instalaciones.