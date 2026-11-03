Cae menor de edad en manos del OIJ por operar venta de drogas

Un menor de 17 años fue detenido la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Guatuso, donde figura como sospechoso del presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de droga.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subdelegación Regional de La Fortuna y comenzó a las 6 a. m., bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

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En 3 puntos Un menor de 17 años fue detenido la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Guatuso. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subdelegación Regional de La Fortuna y comenzó a las 6 a. m., bajo la dirección funcional del Ministerio Público. El caso se mantiene bajo investigación judicial.

Según la información preliminar del OIJ, la investigación inició hace aproximadamente dos meses, luego de que las autoridades recibieran varias informaciones confidenciales que señalaban que, aparentemente, el menor se dedicaba a comercializar estupefacientes desde su vivienda.

A partir de esos reportes, los investigadores desarrollaron diferentes diligencias para verificar la actividad denunciada. Los trabajos permitieron establecer la aparente venta de droga en ese sector, por lo que coordinaron con el Ministerio Público la intervención realizada este martes.

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Durante el allanamiento, además de detener al sospechoso, los agentes decomisaron aparente marihuana, crack y dinero en efectivo.

El menor será presentado ante el Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

El caso se mantiene bajo investigación judicial.