Hombre robó carro en la calle, lo escondió en parque de centro comercial y terminó detenido por el OIJ

Un hombre de apellido Alvarado, de 22 años, fue detenido la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes de la Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Tuetal Sur, Alajuela.

El sujeto figura como sospechoso del delito de robo agravado, bajo la modalidad de sustracción de vehículos. Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado 25 de mayo en Paso Ancho, distrito de San Sebastián, en San José.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Alvarado, de 22 años, fue detenido la mañana de este martes durante un allanamiento realizado por agentes de la Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en… El sujeto figura como sospechoso del delito de robo agravado, bajo la modalidad de sustracción de vehículos. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la información del OIJ, aparentemente el sospechoso habría participado en el robo de un automóvil que se encontraba estacionado en vía pública. Los responsables habrían aprovechado un descuido para sustraerlo.

La denuncia fue recibida ese mismo día y los agentes judiciales iniciaron las diligencias de investigación. Como parte de las primeras acciones, lograron ubicar el vehículo en el parqueo de un centro comercial en Alajuela, donde fue decomisado.

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Sin embargo, las pesquisas continuaron para identificar a las personas que presuntamente participaron en el hecho. Mediante diferentes labores policiales, los investigadores lograron individualizar y vincular a Alvarado con el caso.

Por esa razón, este martes allanaron la vivienda donde se encontraba y concretaron su detención. Durante el operativo también decomisaron evidencia considerada importante para la investigación.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.