Más de 600 privados de libertad fueron trasladados al CACCO en su primera semana

Más de 600 personas privadas de libertad fueron trasladadas al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) durante su primera semana de funcionamiento, informó este martes 3 de noviembre el Ministerio de Justicia y Paz.

El centro comenzó a recibir reclusos hace una semana y, desde entonces, las autoridades penitenciarias han trasladado a personas que, por su perfil de peligrosidad, permanecerán bajo las reglas más estrictas del sistema penitenciario nacional.

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Según el Ministerio, entre los privados de libertad ubicados en el CACCO figuran personas vinculadas con bandas del crimen organizado, homicidas, feminicidas y responsables de asesinar a oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública.

En 3 puntos Más de 600 personas privadas de libertad fueron trasladadas al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) durante su primera semana de funcionamiento, informó este martes 3 de noviembre el Ministerio de Justicia y Paz. El centro comenzó a recibir reclusos hace una semana y, desde entonces, las autoridades penitenciarias han trasladado a personas que, por su perfil de peligrosidad. El Ministerio aseguró que mantendrá los controles rigurosos en el CACCO, mientras continúa el traslado y la ubicación de personas privadas de libertad en este centro.

La institución destacó que el establecimiento funciona con estrictas medidas de seguridad y controles permanentes para mantener el orden y evitar incidentes dentro de sus instalaciones.

Controles y decomisos durante la primera semana

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Como parte de esas medidas, el sábado anterior la Policía Penitenciaria realizó una primera revisión de espacios en uno de los dormitorios de la nave cuatro.

Durante la inspección, los oficiales decomisaron siete cucharas plásticas afiladas, un fragmento de un camarote metálico, un frasco de vidrio que aparentemente contenía un medicamento y un arma blanca confeccionada con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel.

Además, encontraron diez almohadas hechizas, tiras de cobijas y una aguja artesanal elaborada con alambre.

El ministro de Justicia y Paz advirtió que no habrá tolerancia ante actos de indisciplina y que los objetos utilizados para fabricar armas serán decomisados.

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“Si los privados de libertad convierten las cucharas en armas, se los vamos a decomisar y deberán ingeniárselas para consumir sus alimentos.

“Si destruyen las espumas de sus camas, sencillamente no se las vamos a reponer”, expresó el jerarca.

El Ministerio aseguró que mantendrá los controles rigurosos en el CACCO, mientras continúa el traslado y la ubicación de personas privadas de libertad en este centro.