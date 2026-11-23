Más de 14.000 personas refugiadas en Costa Rica dejarán de contar con el seguro médico que recibían mediante un convenio entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a la finalización de ese acuerdo a partir de 2027.

La última fecha de vigencia del convenio será el 31 de diciembre de 2026, según comunicó Acnur. La decisión responde a las dificultades financieras que enfrenta el organismo a nivel mundial y que lo llevaron a reducir acuerdos de este tipo.

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En 3 puntos Más de 14.000 personas refugiadas en Costa Rica dejarán de contar con el seguro médico que recibían mediante un convenio entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados… La última fecha de vigencia del convenio será el 31 de diciembre de 2026, según comunicó Acnur. La terminación del convenio marca el cierre de un mecanismo que durante más de siete años facilitó el acceso al sistema público de salud a miles de personas refugiadas en el país.

El programa se mantuvo durante más de siete años y permitió que miles de personas refugiadas accedieran a los servicios de la seguridad social costarricense, incluidos consultas médicas, medicamentos y atención especializada.

Con el cierre del convenio, quienes actualmente reciben cobertura por medio de ese mecanismo deberán consultar directamente en el centro médico de su preferencia para conocer las alternativas disponibles y los requisitos para mantener el aseguramiento, de acuerdo con su situación particular.

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¿Qué pasará con los menores y las embarazadas?

Acnur aclaró que existen condiciones particulares para los niños, adolescentes y mujeres embarazadas que se encuentren dentro de esta población.

Estos grupos podrán continuar accediendo a los servicios de la CCSS. Sin embargo, para mantener esa atención, los padres o encargados de los menores, así como las personas que corresponda, deberán realizar el trámite del seguro en el establecimiento de salud más cercano.

El organismo internacional recomendó a las personas beneficiarias acercarse a los centros médicos para recibir información sobre los procedimientos que deben seguir antes de que finalice el acuerdo.

La terminación del convenio marca el cierre de un mecanismo que durante más de siete años facilitó el acceso al sistema público de salud a miles de personas refugiadas en el país.