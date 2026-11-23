La Municipalidad de San José anunció un refuerzo de la vigilancia en el centro de la capital para la temporada de Navidad y fin de año, con la incorporación de 60 nuevos oficiales municipales, la instalación de 80 cámaras con inteligencia artificial y la adquisición de vehículos para fortalecer los patrullajes.

El despliegue de los nuevos policías comenzará el próximo 1.° de diciembre, en un periodo marcado por el pago de aguinaldos y el aumento de personas que acuden a realizar compras en comercios del casco central.

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Los 60 funcionarios se encuentran actualmente en proceso de formación policial básica y, una vez incorporados al operativo, apoyarán las labores de vigilancia en calles, avenidas y bulevares de San José.

A este refuerzo humano se suma la instalación de 80 cámaras de seguridad que la Municipalidad adquirió para ampliar la cobertura de monitoreo en distintos sectores del cantón.

En 3 puntos La Municipalidad de San José anunció un refuerzo de la vigilancia en el centro de la capital para la temporada de Navidad y fin de año, con la incorporación de 60 nuevos oficiales municipales. El despliegue de los nuevos policías comenzará el próximo 1.° de diciembre, en un periodo marcado por el pago de aguinaldos y el aumento de personas que acuden a realizar compras en comercios del casco central. Para solicitar asistencia de la Policía Municipal, la ciudadanía puede comunicarse al número 1717 o llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La particularidad de estos dispositivos es que cuentan con herramientas de inteligencia artificial que permiten reconocer rostros y placas vehiculares, además de identificar sonidos asociados con posibles disparos.

El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, afirmó que las medidas no están pensadas únicamente para atender el incremento de actividad durante las fiestas, sino que forman parte de un proceso de fortalecimiento de la Policía Municipal.

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“Hoy anunciamos acciones concretas para fortalecer la seguridad de San José. Nuevos recursos, herramientas y capacidades operativas que nos permitirán mejorar la prevención, ampliar la vigilancia y responder con mayor eficiencia en nuestras calles. Pero no estamos pensando únicamente en el operativo de Navidad y Fin de Año; estamos dando respuesta a una transformación sostenida de nuestra Policía Municipal”, mencionó.

Más vehículos y recomendaciones para las compras

El plan también contempla la compra de seis patrullas y 11 motocicletas, con las que se pretende ampliar la capacidad de desplazamiento de los oficiales y reforzar la presencia policial en diferentes puntos de la capital.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó que las cámaras servirán como apoyo para los funcionarios que trabajan en las calles y permitirán obtener información para valorar alertas y orientar la respuesta ante posibles incidentes.

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“La tecnología complementa el trabajo de los oficiales; no lo sustituye”, señaló Solano.

Por su parte, Deytel Beita, jefe de Planes y Operaciones de la Policía Municipal, pidió a quienes visiten el centro de San José durante las próximas semanas mantener medidas de prevención para evitar hurtos, asaltos y estafas.

Entre las recomendaciones está evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo y utilizar medios de pago electrónicos cuando sea posible. También aconsejó mantener bolsos y dispositivos electrónicos bajo vigilancia y desconfiar de personas que se acerquen a ofrecer negocios en la vía pública.

En caso de sentirse en peligro, las autoridades recomiendan ingresar a un comercio y permanecer allí mientras llegan los cuerpos policiales.

Para solicitar asistencia de la Policía Municipal, la ciudadanía puede comunicarse al número 1717 o llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1.