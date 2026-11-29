Un cargamento de 4.039 unidades de licor fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo realizado en San Isidro de El Guarco, en Cartago, luego de recibir una alerta sobre el aparente transporte irregular de bebidas alcohólicas.

La intervención permitió ubicar tres vehículos que levantaron sospechas de los policías. Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, sus conductores hicieron caso omiso a las indicaciones de los oficiales, lo que obligó a iniciar un seguimiento para detenerlos.

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En 3 puntos Un cargamento de 4.039 unidades de licor fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo realizado en San Isidro de El Guarco, en Cartago. La intervención permitió ubicar tres vehículos que levantaron sospechas de los policías. Las autoridades no detallaron el valor comercial del cargamento ni si se presentaron personas detenidas por este caso.

Durante las diligencias, las autoridades lograron identificar a dos de los conductores, de apellidos Durán y Salazar.

Al revisar los automotores, los uniformados encontraron las 4.039 unidades de licor que eran trasladadas en los vehículos. La mercadería aparentemente había ingresado a Costa Rica sin cumplir con el pago de los impuestos correspondientes.

Ante el hallazgo, la Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal para realizar el decomiso de los productos y continuar con el procedimiento respectivo.

Refuerzan controles por temporada de fin de año

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El Ministerio de Seguridad Pública indicó que mantiene operativos para combatir el contrabando de mercancías, con especial atención durante las celebraciones de fin y principio de año, periodo en el que se incrementan los controles sobre el transporte y comercialización de productos.

El subdirector de la Fuerza Pública de Cartago, comandante José Pérez, brindó declaraciones sobre el resultado del operativo.

Las autoridades no detallaron el valor comercial del cargamento ni si se presentaron personas detenidas por este caso.

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