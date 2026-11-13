MEP sorprende con cinco puntos extra: ¿quiénes los recibirán y cómo cambiarán sus notas?

Una noticia que podría marcar la diferencia entre aprobar o reprobar fue confirmada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), luego de anunciar que otorgará cinco puntos adicionales en determinadas evaluaciones realizadas durante este curso lectivo.

La medida beneficiará a los estudiantes de último año de primaria y secundaria que realizaron las Pruebas Nacionales Estandarizadas, tanto en escuelas como en colegios académicos y técnicos.

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El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, confirmó que el ajuste se aplicará a las calificaciones de estas pruebas, como una forma de compensar las dificultades educativas que enfrentaron los estudiantes durante los últimos años.

¿Cómo se aplicarán los cinco puntos extra?

En 3 puntos Una noticia que podría marcar la diferencia entre aprobar o reprobar fue confirmada por el Ministerio de Educación Pública (MEP). La medida beneficiará a los estudiantes de último año de primaria y secundaria que realizaron las Pruebas Nacionales Estandarizadas, tanto en escuelas como en colegios académicos y técnicos. La decisión genera expectativa entre miles de estudiantes y sus familias, especialmente entre quienes esperan que estos puntos adicionales les permitan alcanzar la nota necesaria para aprobar.

Aunque el MEP sumará cinco puntos a la calificación de la prueba, esto no significa que la nota final aumentará en esa misma cantidad.

Esto se debe a que las pruebas nacionales representan el 40% de la calificación final, mientras que el restante 60% corresponde a la nota de presentación del estudiante.

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Por ejemplo, si un alumno obtuvo un 60 en la prueba y tiene un 75 de presentación, su calificación final sería de 69.

Sin embargo, con los cinco puntos adicionales, la nota de la prueba aumentaría a 65 y el promedio final pasaría de 69 a 71.

Es decir, los cinco puntos extra equivalen a dos puntos adicionales en la calificación final, lo que podría resultar determinante para algunos estudiantes.

El ministro explicó que la medida responde a las dificultades de aprendizaje que enfrentó esta generación debido a las huelgas educativas de 2018 y 2019, así como a las consecuencias de la pandemia.

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Además, destacó que las pruebas aplicadas este año fueron más exigentes, con evaluaciones independientes por asignatura, mayor cantidad de preguntas y una cobertura más amplia de contenidos.

El ajuste ya había sido aplicado a los estudiantes de colegios técnicos y ahora se extenderá a primaria y secundaria académica. La evaluación de lengua extranjera constituye una excepción, pues sus resultados se clasifican mediante niveles de dominio y no mediante una calificación numérica equivalente.

El MEP confirmó que los estudiantes de primaria conocerán sus resultados el próximo lunes 16 de noviembre, mientras que los alumnos de secundaria académica deberán esperar hasta el lunes 23 de noviembre.

La decisión genera expectativa entre miles de estudiantes y sus familias, especialmente entre quienes esperan que estos puntos adicionales les permitan alcanzar la nota necesaria para aprobar.