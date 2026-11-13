Gobierno nombra nueva viceministra de Hacienda para reforzar controles sobre las compras del Estado

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, nombró a Mary Ching Sojo como nueva viceministra de Gestión Administrativa y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda.

El nombramiento entró en vigencia este jueves 12 de noviembre y busca mejorar los controles sobre las compras que realizan las instituciones del Estado, así como fortalecer la aplicación de la Ley General de Contratación Pública.

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, nombró a Mary Ching Sojo como nueva viceministra de Gestión Administrativa y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. El nombramiento entró en vigencia este jueves 12 de noviembre y busca mejorar los controles sobre las compras que realizan las instituciones del Estado, así como fortalecer la aplicación de la Ley General de Contratación Pública. Según el Ministerio de Hacienda, su incorporación pretende fortalecer la gestión administrativa y los mecanismos de supervisión de las contrataciones estatales, un área fundamental para el manejo de los recursos públicos.

La nueva jerarca se incorpora al equipo encabezado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y el viceministro de Ingresos y Egresos, Víctor Julio Carvajal Porras.

Ching es abogada y administradora de negocios con énfasis en Recursos Humanos. Actualmente cursa una maestría en Propiedad Intelectual y cuenta con una amplia trayectoria en diferentes instituciones públicas.

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Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de oficial mayor y directora administrativa y financiera del Ministerio de Hacienda, así como viceministra administrativa y directora jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

También trabajó como especialista en contratación administrativa en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Además, ha participado en juntas directivas de distintas entidades públicas y cuenta con experiencia en asesoría jurídica, gestión financiera y dirección estratégica.

Según el Ministerio de Hacienda, su incorporación pretende fortalecer la gestión administrativa y los mecanismos de supervisión de las contrataciones estatales, un área fundamental para el manejo de los recursos públicos.