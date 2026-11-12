Diputados quieren ponerle freno a las pistas clandestinas con penas de hasta 15 años

La habilitación o reutilización de pistas clandestinas podría convertirse en un delito castigado con hasta 15 años de cárcel, según un proyecto de ley que recibió este jueves el dictamen unánime de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Se trata del expediente 25.618, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo e impulsada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano, que pretende ampliar las herramientas legales para combatir el narcotráfico y las operaciones del crimen organizado.

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En 3 puntos La habilitación o reutilización de pistas clandestinas podría convertirse en un delito castigado con hasta 15 años de cárcel. Se trata del expediente 25.618, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo e impulsada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano. Con el dictamen afirmativo unánime, el expediente avanza en su trámite legislativo.

El texto establece penas de entre cinco y 10 años de prisión para quienes incurran en las conductas contempladas en la propuesta. Sin embargo, la sanción podría elevarse hasta los 15 años cuando se trate de la rehabilitación o reutilización de pistas clandestinas que ya hayan sido inhabilitadas por las autoridades.

La propuesta no se limita a establecer penas de cárcel. También contempla el decomiso y eventual comiso de los bienes empleados para desarrollar estas actividades, entre ellos maquinaria, vehículos, aeronaves y otros recursos vinculados con las operaciones ilegales.

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El objetivo es que las autoridades puedan actuar no solo contra quienes participan en la utilización de estos terrenos, sino también sobre los medios materiales que permiten mantener esas operaciones.

Gonzalo Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, defendió el avance de la iniciativa y señaló que el país debe impedir que las organizaciones criminales continúen utilizando pistas clandestinas.

“Tenemos que cerrarles todos los espacios al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que las pistas clandestinas sigan siendo utilizadas para actividades ilícitas. Con este proyecto buscamos darle al Estado herramientas más fuertes para actuar, sancionar y quitarles a estas organizaciones los recursos que utilizan para delinquir”, manifestó Ramírez.

Con el dictamen afirmativo unánime, el expediente avanza en su trámite legislativo. Sin embargo, todavía debe superar las etapas correspondientes en el plenario antes de convertirse en ley.