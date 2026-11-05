Mencionaron a su hijo y a Migración: Elías Alvarado responde a mensaje intimidante

El periodista costarricense Elías Alvarado, de Telenoticias y radicado en Estados Unidos, hizo público un mensaje que recibió tras su cobertura de las elecciones en ese país. Además de cuestionar su trabajo, la persona que le escribió mencionó a su hijo, hizo referencia a su domicilio y aludió a la posibilidad de que agentes migratorios llegaran a su vivienda.

“¡Intimidación del más bajo nivel!”, expresó el comunicador al compartir la captura y anunciar que llevará lo ocurrido ante las autoridades.

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El mensaje comienza con ataques a su credibilidad y cuestionamientos sobre su imparcialidad al informar sobre la política estadounidense.

“Mi pregunta es la siguiente de casualidad no haz notado que tú credibilidad como un buen periodista es un completo fracaso”, escribió la persona, según se observa en la imagen difundida por Alvarado.

En 3 puntos El periodista costarricense Elías Alvarado, de Telenoticias y radicado en Estados Unidos, hizo público un mensaje que recibió tras su cobertura de las elecciones en ese país. “¡Intimidación del más bajo nivel!”, expresó el comunicador al compartir la captura y anunciar que llevará lo ocurrido ante las autoridades. “No me van a intimidar ni me van a callar.

Luego, el remitente hace afirmaciones sobre una supuesta situación migratoria irregular del periodista y le atribuye preferencias políticas. Esas afirmaciones forman parte del mensaje recibido y no están acreditadas con la información disponible.

Uno de los pasajes que Alvarado expuso hace referencia directa a una eventual llegada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, a su vivienda.

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“Wow sería increíble ver llegar ICE a tu casa en NJ…”, señala el texto, seguido de información sobre un supuesto domicilio que aparece parcialmente cubierta en la captura.

El mensaje también incluye una referencia a su hijo y a una posible separación familiar por deportación.

“Deberías de pensar en tu hijo que no se quede sin el padre por ser deportado”, escribió la persona.

Más adelante, el remitente insiste en las alusiones a las autoridades migratorias y a la actividad del comunicador en redes sociales.

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“Recuerda ICE conoce cualquier movimiento en las redes sociales y tú estás expuesto 100%”, indica otro fragmento.

A lo largo del texto también aparecen insultos contra Alvarado y cuestionamientos a su cobertura. Incluso, la persona le pide regresar a Costa Rica si le molesta el Gobierno estadounidense.

Ante lo ocurrido, el periodista defendió su responsabilidad de informar y señaló que los desacuerdos con su trabajo pueden expresarse mediante críticas, pero rechazó que se recurra a menciones sobre su familia y su domicilio para intimidarlo.

“Pueden estar de acuerdo o no con lo que informamos. La crítica siempre será válida, pero las amenazas y la intimidación jamás serán aceptables”, manifestó.

Alvarado anunció que su respuesta irá más allá de hacer pública la captura.

“Este mensaje no quedará solamente en una publicación. Presentaré la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido”, aseguró.

El comunicador también sostuvo que continuará con su labor periodística pese al mensaje recibido.

“Tengo muy clara mi responsabilidad como periodista. Mi trabajo es informar, no complacer intereses políticos”, expresó.

Finalmente, cerró su publicación con una respuesta contundente.

“No me van a intimidar ni me van a callar. Seguiré haciendo mi trabajo con la misma responsabilidad y compromiso de siempre”.