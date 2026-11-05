Laura Fernández pide unir fuerzas contra el narco: “No puede haber democracia plena cuando el miedo es el que gobierna”

La presidenta de la República, Laura Fernández, hizo este jueves un llamado a los países iberoamericanos para unir fuerzas contra el crimen organizado y el narcotráfico, durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Madrid, España.

La mandataria planteó que la expansión de estas organizaciones representa una amenaza que trasciende la seguridad pública, al comprometer el control de los territorios, las instituciones y la libertad de las personas.

Publicidad

“No puede haber democracia plena cuando el miedo es el que gobierna, cuando los delincuentes toman el control del territorio nacional y los ciudadanos viven encerrados”, manifestó.

Fernández advirtió que las redes criminales operan internacionalmente: distribuyen entre distintos países la producción, el procesamiento y la comercialización de drogas, así como el manejo del dinero y el reclutamiento de sicarios. Ante esa dinámica, sostuvo que ningún Estado puede enfrentar el problema por su cuenta.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, hizo este jueves un llamado a los países iberoamericanos para unir fuerzas contra el crimen organizado y el narcotráfico. La mandataria planteó que la expansión de estas organizaciones representa una amenaza que trasciende la seguridad pública, al comprometer el control de los territorios, las instituciones y la libertad de las personas. La mandataria concluyó con un llamado a mantener la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional como puntos de encuentro entre las naciones iberoamericanas.

“Si los criminales cruzan fronteras, mueven recursos entre países y coordinan sus operaciones internacionalmente, nuestra respuesta, queridos colegas, también debe ser coordinada, inteligente y firme”, expresó.

Durante su discurso, pidió fortalecer el intercambio de información y la cooperación con socios dentro y fuera de Iberoamérica. También defendió la necesidad de impulsar reformas legales, combatir la impunidad y mejorar los operativos aéreos, marítimos y terrestres.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La presidenta vinculó esas acciones con una mayor inversión en prevención, educación y oportunidades para evitar que niños y jóvenes sean reclutados por las estructuras criminales.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que la soberanía radique en el pueblo y no en grupos criminales organizados. De lo contrario habremos fallado”, afirmó.

Como parte de la respuesta de su gobierno, Fernández mencionó leyes más duras, cárceles que impidan las comunicaciones entre mafias, mejores condiciones laborales para los policías y cooperación internacional en inteligencia. También señaló el combate a la minería ilegal, actividad que vinculó con el financiamiento del crimen organizado.

La mandataria presentó la colaboración con Estados Unidos y Europa como ejemplo de los resultados que, según indicó, pueden alcanzarse mediante acciones conjuntas.

Publicidad

Afirmó que, con apoyo estadounidense, Costa Rica colocó escáneres en todos sus puertos. Además, aseguró que la cooperación con autoridades europeas permitió reducir el trasiego de drogas hacia Rotterdam a menos de la mitad, un 70% hacia Amberes y un 54% hacia Hamburgo. En su intervención no precisó el período de comparación de esas cifras.

“Estos son resultados medibles que golpean a las redes criminales”, sostuvo.

Fernández también instó a que los encuentros internacionales se traduzcan en decisiones concretas para las poblaciones que sufren la violencia.

“El valor de los foros internacionales no se mide con discursos, se mide sobre todo con resultados”, manifestó.

En el cierre de su participación, la presidenta expresó su respaldo a la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para encabezar la Organización de las Naciones Unidas y saludó a Honduras, país que asumirá la secretaría pro tempore.

La mandataria concluyó con un llamado a mantener la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional como puntos de encuentro entre las naciones iberoamericanas.