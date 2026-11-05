Fiscalía acusa al presidente del Concejo Municipal por presunto conflicto de intereses y favorecer intereses privados

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Cartago presentó una acusación penal contra el presidente del Concejo Municipal de La Unión, de apellido Calvo, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio.

El funcionario, quien fue electo para el período municipal 2024-2028, es investigado por supuestamente participar en decisiones relacionadas con una sociedad a la que anteriormente había brindado servicios profesionales como abogado.

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De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Calvo habría intervenido en la discusión, tramitación y votación de asuntos vinculados con esa empresa, pese a que existía un aparente conflicto de intereses que legalmente lo obligaba a abstenerse.

En 3 puntos La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Cartago presentó una acusación penal contra el presidente del Concejo Municipal de La Unión, de apellido Calvo. El funcionario, quien fue electo para el período municipal 2024-2028, es investigado por supuestamente participar en decisiones relacionadas con una sociedad a la que anteriormente había brindado servicios profesionales como abogado. La acusación representa un nuevo paso dentro del proceso penal, pero no implica una declaración de culpabilidad.

Sin embargo, este no es el único señalamiento que enfrenta el presidente del órgano municipal.

La Fiscalía también le atribuye haber participado en el conocimiento y trámite de una denuncia presentada en su contra ante el propio Concejo Municipal, relacionada con una presunta afectación al deber de probidad.

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Según el órgano acusador, el funcionario no se apartó del conocimiento de ese procedimiento, a pesar de estar directamente involucrado en los hechos denunciados.

Para el Ministerio Público, esa actuación habría provocado que la denuncia permaneciera durante aproximadamente 10 meses sin una tramitación efectiva.

El caso se encuentra registrado bajo el expediente judicial 26-00045-0569-PE.

Como parte del procedimiento, la Fiscalía comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República y al Gobierno Local de La Unión, para que ambas instituciones determinen si desean participar en el proceso como querellantes y actores civiles.

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Una vez que estas entidades se pronuncien, el Ministerio Público presentará formalmente la acusación, junto con la solicitud de apertura a juicio, ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.

Posteriormente, se deberá programar una audiencia preliminar en la que un juez analizará los elementos presentados por la Fiscalía y determinará si existen méritos suficientes para que el presidente del Concejo Municipal enfrente un juicio.

La acusación representa un nuevo paso dentro del proceso penal, pero no implica una declaración de culpabilidad. El funcionario mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.