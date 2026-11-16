Mayuli Ortega Guzmán, presidenta fundadora del Partido Pueblo Soberano, anunció que devolvió el vehículo BMW que tenía asignado por la agrupación política y que asumirá con recursos propios el costo generado hasta la fecha.

La dirigente comunicó la decisión mediante un pronunciamiento público, en el que aseguró que cancelará el monto correspondiente a través de un plan de pago formal, con el propósito de evitar que el partido tenga que asumir alguna pérdida económica por este concepto.

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“Es necesario hablar con absoluta claridad y rigor sobre el manejo de nuestros recursos. Cada paso administrativo se ejecutó en estricto apego a la ley, los reglamentos y las normas vigentes”, manifestó Ortega.

En 3 puntos Mayuli Ortega Guzmán, presidenta fundadora del Partido Pueblo Soberano, anunció que devolvió el vehículo BMW que tenía asignado por la agrupación política y que asumirá con recursos propios el costo generado hasta la fecha. La dirigente comunicó la decisión mediante un pronunciamiento público, en el que aseguró que cancelará el monto correspondiente a través de un plan de pago formal. Finalmente, señaló que su compromiso con Pueblo Soberano continúa y que la decisión de devolver el automóvil busca proteger los recursos de la agrupación y responder a los cuestionamientos surgidos alrededor de su utilización.

En su explicación, sostuvo que la selección del automóvil no fue una decisión personal, sino que respondió a una recomendación técnica del Departamento de Tesorería, que habría analizado distintas cotizaciones para escoger la alternativa que consideró más viable.

Sin embargo, reconoció que la utilización de un vehículo de una marca como BMW generó cuestionamientos y una percepción que, según dijo, no representa la cercanía ni la austeridad que la ciudadanía espera de sus representantes.

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“Cuando una decisión administrativa se convierte en un obstáculo para conectar con las personas, lo correcto es rectificar de inmediato”, expresó.

En el mismo comunicado, Ortega se refirió a la revisión de los gastos del partido por parte de la Dirección General de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), instancia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según indicó, actualmente esa dependencia no les está reconociendo el 68% de los gastos reportados.

La dirigente aseguró que la agrupación entregará la documentación requerida para atender las observaciones de las autoridades electorales y que presentará las apelaciones que considere correspondientes.

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“En estricto apego al debido proceso, presentaremos en tiempo y forma toda la documentación necesaria para subsanar la información pendiente señalada por las autoridades, y apelaremos con firmeza todo aquello que consideramos justo y respaldado por la ley”, afirmó.

Ortega defendió que los gastos del partido están documentados y sostuvo que la organización ha reportado sus movimientos financieros ante las instancias correspondientes.

Finalmente, señaló que su compromiso con Pueblo Soberano continúa y que la decisión de devolver el automóvil busca proteger los recursos de la agrupación y responder a los cuestionamientos surgidos alrededor de su utilización.