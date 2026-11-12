Más de 10.700 consultas pediátricas y recuperación de corales: RIU reporta resultados en Guanacaste

La cadena hotelera presentó un balance de sus proyectos de salud infantil, reforestación y protección de especies en comunidades guanacastecas.

La atención médica infantil y la conservación de ecosistemas forman parte de los proyectos que RIU Hotels & Resorts apoya en Guanacaste. Según un balance divulgado por la compañía, la clínica pediátrica que respalda junto con la Caja Costarricense de Seguro Social acumula más de 10.781 consultas desde 2019 y brinda cobertura a cerca de 4.000 menores de la región.

Publicidad

Los datos fueron incluidos en un comunicado del 6 de noviembre, en el que la empresa detalló avances de su estrategia de sostenibilidad Proudly Committed, con resultados correspondientes a 2025 y cifras acumuladas de distintas iniciativas.

Durante 2025, la clínica realizó 1.928 consultas, incorporó a 176 nuevos niños como usuarios y refirió a 31 menores a hospitales públicos para seguimiento especializado.

En 3 puntos La cadena hotelera presentó un balance de sus proyectos de salud infantil, reforestación y protección de especies en comunidades guanacastecas. La atención médica infantil y la conservación de ecosistemas forman parte de los proyectos que RIU Hotels & Resorts apoya en Guanacaste. Costa Rica fue, además, uno de los países donde RIU desarrolló junto con ESCP Business School una prueba piloto que dio origen al denominado Método RIU.

El trabajo también llegó a escuelas y centros de cuidado de Sardinal, Artola y Playas del Coco. En estos espacios se efectuaron 12 visitas, durante las cuales se atendió a 210 niños y 27 adultos mayores.

En el ámbito ambiental, la compañía informó que durante 2025 se colocaron 829 fragmentos de coral en procesos de restauración en Playa Blanca. Con ello, el proyecto superó los 2.000 fragmentos desde su inicio en 2022.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

De acuerdo con el reporte, las colonias registraron una supervivencia superior al 80 %, pese a las altas temperaturas del mar. Además, 284 colonias adultas fueron trasplantadas al arrecife de Jícaro.

En tierra, el proyecto Viveros Cuna mantiene 4.346 árboles en Artola y 990 en Obandito, entre ellos especies nativas y en peligro de extinción. La empresa indicó que las acciones de restauración han permitido reforestar más de 27,6 hectáreas de bosque.

La protección de tortugas marinas es otro de los componentes del programa. En Playa Matapalo, las acciones vinculadas con su conservación se remontan a 2011.

En las siete temporadas incluidas en el balance, el proyecto reportó el rescate de 261 nidos y 16.854 huevos, de los cuales nacieron 10.473 crías. La compañía señaló una tasa promedio de eclosión del 64 %.

Publicidad

RIU también informó sobre la creación de un refugio privado en Matapalo. Según el comunicado, la mayor parte de las aproximadamente 200 hectáreas que posee en esa zona se ha destinado a la protección, conservación y restauración del bosque.

Costa Rica participó en el origen del modelo

Los hoteles Riu Guanacaste y Riu Palace Costa Rica obtuvieron en 2025 la Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo, de acuerdo con la información divulgada por la cadena.

El reporte también señala que ambos establecimientos mantuvieron su participación en el programa Bandera Azul Ecológica, en la categoría Playas, y el Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial asociada a Viajes y Turismo.

Costa Rica fue, además, uno de los países donde RIU desarrolló junto con ESCP Business School una prueba piloto que dio origen al denominado Método RIU. Esta metodología busca identificar necesidades de los destinos, seleccionar aliados locales y orientar la inversión social mediante proyectos cuyos resultados puedan medirse.