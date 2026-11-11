Laura Fernández lanza fuerte amenaza contra La Nación y los tilda de “panfleto”

La presidenta de la República, Laura Fernández, lanzó una fuerte advertencia contra el periódico La Nación y aseguró que está considerando demandar al periodista responsable de las publicaciones relacionadas con la compra de ambulancias que realizará el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

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La mandataria manifestó su molestia durante la conferencia de prensa de este miércoles 11 de noviembre y cuestionó los reportajes que han abordado el proceso de adquisición de estos vehículos por parte de Bomberos, al considerar que las publicaciones buscan relacionarla con decisiones administrativas de instituciones que cuentan con autonomía.

Fernández aseguró que las informaciones representan un cuestionamiento a su reputación personal y a su desempeño como presidenta de la República.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, lanzó una fuerte advertencia contra el periódico La Nación y aseguró que está considerando demandar al periodista responsable de las publicaciones relacionadas con la compra de ambulancias… La mandataria manifestó su molestia durante la conferencia de prensa de este miércoles 11 de noviembre y cuestionó los reportajes que han abordado el proceso de adquisición de estos… El desarrollo de este caso dependerá de las eventuales acciones legales que decida emprender la mandataria y de las explicaciones que puedan brindar las instituciones involucradas sobre el procedimiento de contratación cuestionado.

“Yo he estado pensando seriamente en demandar al periodista que ha sacado esos artículos. Y le voy a decir por qué, porque con mi honor no se vacila. Mire, lo más sagrado que yo tengo es mi reputación y mi rectitud como presidenta de la República”, manifestó la gobernante.

La presidenta también dirigió sus críticas directamente al medio de comunicación y calificó de imperdonable la manera en que, según su criterio, se ha abordado el tema de las ambulancias.

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“Y la bajeza que ha hecho el periódico La Nación para mí es imperdonable. Es de las barbaridades más grandes que se ha dejado decir ese medio”, agregó.

Fernández asegura que no participa en las compras de Bomberos

Uno de los principales argumentos expuestos por la mandataria fue que el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Nacional de Seguros (INS) son instituciones autónomas y cuentan con sus propios mecanismos para desarrollar los procedimientos de contratación pública.

Fernández sostuvo que las decisiones relacionadas con la adquisición de vehículos, los proveedores y los mecanismos de compra corresponden a las instancias administrativas de esas instituciones y no a la Presidencia de la República.

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“El Benemérito Cuerpo de Bomberos y el INS son instituciones autónomas. Se rigen por procedimientos de contratación pública que instituye la ley, las juntas directivas y las oficinas de proveeduría”, señaló.

La mandataria insistió en que no tiene participación directa en esos procesos y rechazó que las publicaciones periodísticas pretendan vincularla con las decisiones sobre la compra de las ambulancias.

“Yo no tengo ni por qué saber ni enterarme de qué mecanismos, cómo lo compra, a quién lo compra, cuándo lo compra. Así que no le pienso permitir al periódico La Nación que pretenda ensuciar el nombre de esta presidenta de la República”, manifestó.

Presidenta lanza advertencia directa al periódico

Fernández reiteró que defenderá su reputación y dirigió un nuevo mensaje al periódico, al que responsabilizó de publicar informaciones que considera perjudiciales para su imagen.

“Y dese por advertido, periódico La Nación, porque mi nombre y mi honor yo no voy a permitir que por canallas y por canallas esta vez se lo merecen que se lo diga y de frente. Es una barbaridad lo que se han dejado de decir”, expresó.

La presidenta volvió a insistir en que no conoce ni participa en los mecanismos de contratación de Bomberos, debido a la autonomía de la institución.

“Yo no conozco, no tengo nada que ver en los mecanismos de contratación de una institución que tiene autonomía de rango constitucional, por el amor a Dios, señores. Tengan conciencia de la barbaridad que están haciendo en ese panfleto. Doña Gabriela, no diga nada, pasemos a la siguiente pregunta”, concluyó.

Hasta el momento, de acuerdo con las declaraciones suministradas, Fernández manifestó que está valorando seriamente presentar una demanda, pero no anunció que ya haya interpuesto una acción judicial.

El señalamiento abre un nuevo episodio de tensión entre la Presidencia de la República y el periódico La Nación, en torno a las publicaciones periodísticas sobre la adquisición de ambulancias por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El desarrollo de este caso dependerá de las eventuales acciones legales que decida emprender la mandataria y de las explicaciones que puedan brindar las instituciones involucradas sobre el procedimiento de contratación cuestionado.