Diputada propone rebajar un 15% de las pensiones de expresidentes para financiar a la Cruz Roja

Una contribución del 15% sobre las pensiones que reciben los expresidentes de la República permitiría destinar nuevos recursos a la Cruz Roja Costarricense. Esa es la propuesta que presentó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, mediante un proyecto de ley.

La iniciativa busca que el dinero recaudado se utilice para respaldar la operación de la institución de socorro, que enfrenta dificultades financieras en distintas partes del país.

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En 3 puntos Una contribución del 15% sobre las pensiones que reciben los expresidentes de la República permitiría destinar nuevos recursos a la Cruz Roja Costarricense. La iniciativa busca que el dinero recaudado se utilice para respaldar la operación de la institución de socorro, que enfrenta dificultades financieras en distintas partes del país. La propuesta deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley.

De acuerdo con los cálculos de la legisladora, el aporte representaría aproximadamente ₡4,1 millones por mes, lo que equivaldría a unos ₡50 millones al año. La estimación toma en cuenta a los siete exmandatarios que actualmente reciben una pensión de este tipo.

El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda tendría a su cargo la administración de los recursos y su posterior traslado directo a la Cruz Roja.

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La propuesta contempla que esos fondos se destinen a necesidades operativas de la institución, entre ellas la compra de equipos, ambulancias y combustible, así como la atención de emergencias.

Alfaro justificó la presentación del proyecto en la situación económica que atraviesa la Cruz Roja. Según señaló, las limitaciones presupuestarias han tenido consecuencias en la prestación de sus servicios y en el funcionamiento de sus sedes.

Entre las dificultades mencionadas por la diputada figuran el cierre de dos comités en Heredia, despidos de personal administrativo y problemas financieros en otras 66 sedes distribuidas en el territorio nacional.

La propuesta deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley. Por ahora, se trata de una iniciativa presentada por la diputada y no de una contribución que ya se esté aplicando a las pensiones de los expresidentes.