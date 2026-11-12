¿Busca trabajo para este fin de año? Famosa cadena abre 200 plazas de empleo en todo el país

Si usted está buscando trabajo para este fin de año, esta podría ser una buena oportunidad. La cadena de restaurantes McDonald’s anunció la apertura de 200 plazas de empleo temporal en diferentes partes de Costa Rica, con el objetivo de reforzar sus equipos durante la temporada de mayor actividad comercial.

Las oportunidades están dirigidas a personas mayores de 18 años que deseen incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia o generar ingresos durante las próximas semanas.

Publicidad

Según informó Arcos Dorados, empresa operadora de McDonald’s en Costa Rica, las contrataciones se realizarán en dos etapas.

El primer grupo comenzará a trabajar el 23 de noviembre, mientras que el segundo ingresará el 1.º de diciembre. En ambos casos, los contratos finalizarán el 17 de enero de 2027.

En 3 puntos Si usted está buscando trabajo para este fin de año, esta podría ser una buena oportunidad. Las oportunidades están dirigidas a personas mayores de 18 años que deseen incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia o generar ingresos durante las próximas semanas. Enlace oficial para postularse: https://www.mchire.com/co/McDonalds4606/Jobs?utm_source=chatgpt.com

Las 200 vacantes corresponden al puesto de colaborador de temporada y los requisitos son bastante accesibles:

* Contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

* Mostrar disposición para brindar servicio al cliente.

* Tener facilidad para trabajar en equipo y mantener el orden y la limpieza.

Un aspecto importante es que no es obligatorio contar con el carné de manipulación de alimentos al momento de aplicar, ya que la empresa brindará apoyo para obtenerlo durante el proceso.

¿Existe posibilidad de quedarse trabajando?

Publicidad

Aunque las contrataciones son temporales, McDonald’s confirmó que quienes ingresen tendrán la posibilidad de optar posteriormente por una plaza permanente, dependiendo de las vacantes disponibles y los procesos internos de selección.

Además, los nuevos colaboradores recibirán capacitación y podrán desarrollar habilidades que les permitan adquirir experiencia laboral.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud mediante la plataforma oficial de reclutamiento McHire de McDonald’s, donde se gestiona el proceso de postulación.

“Sabemos que para muchas personas encontrar un empleo representa mucho más que recibir un salario: es una oportunidad para salir adelante, apoyar a sus familias y alcanzar sus metas”, manifestó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

La empresa destacó que estas contrataciones buscan ofrecer oportunidades laborales en distintas zonas del país, especialmente durante una época en la que muchas personas necesitan generar ingresos adicionales para sus hogares.

Enlace oficial para postularse: https://www.mchire.com/co/McDonalds4606/Jobs?utm_source=chatgpt.com