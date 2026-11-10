Marta Esquivel a juicio por caso de sobresueldos en la CCSS

El proceso judicial que enfrenta la diputada oficialista Marta Esquivel por el presunto pago de sobresueldos durante su gestión como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avanzará a juicio, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenara la apertura del debate.

La decisión se tomó una vez concluida la audiencia preliminar del caso, en el que la institución aseguradora busca anular el acto administrativo que estableció la remuneración de Esquivel y recuperar más de ¢20 millones que, según su posición, fueron pagados de manera indebida.

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El Poder Judicial confirmó que el expediente será enviado a la sección de juicio que corresponda por turno. Una vez recibido, esa instancia deberá establecer la fecha para el debate y recibir la prueba testimonial admitida.

En 3 puntos El proceso judicial que enfrenta la diputada oficialista Marta Esquivel por el presunto pago de sobresueldos durante su gestión como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro… La decisión se tomó una vez concluida la audiencia preliminar del caso, en el que la institución aseguradora busca anular el acto administrativo que estableció la remuneración de Esquivel y recuperar más de ¢20 millones que. Con la apertura de juicio, el tribunal deberá analizar los argumentos de ambas partes, valorar las pruebas admitidas y emitir una sentencia sobre el conflicto.

“Se ordenó remitir a la sección de juicio que por turno corresponda; una vez remitido a dicha área se procederá a señalar fecha para juicio donde se recibirá la prueba testimonial admitida y una vez concluido el juicio se procederá con el dictado de la sentencia”, informó la institución.

El litigio comenzó en 2024, cuando la Junta Directiva de la CCSS presentó un proceso de lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La intención es que se declare contrario al ordenamiento jurídico el acto que fijó el salario de Esquivel y que se ordene la devolución de los montos que la Caja considera improcedentes.

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El reclamo se relaciona con el salario mensual de ¢7.158.848 que, según una alerta de la Contraloría General de la República (CGR) emitida en diciembre de 2023, recibía la entonces jerarca desde su nombramiento, el 20 de setiembre de 2022.

La cifra superaba el límite de ¢5.565.000 mensuales establecido para el sector público en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La pretensión de la CCSS no se limita a las diferencias salariales. También incluye montos relacionados con aguinaldo, salario escolar, cargas sociales y aportes al Fondo de Capitalización Laboral.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figura un oficio de 2024 del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en el que se ratificaba que el puesto estaba sujeto al límite salarial establecido por ley.

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La actual diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) también presentó una contrademanda contra la CCSS. En ella solicita una indemnización de al menos ¢119 millones.

Esquivel sostiene que las actuaciones de la institución fueron irregulares y que le ocasionaron perjuicios en su imagen, su entorno familiar y su ejercicio profesional.

Con la apertura de juicio, el tribunal deberá analizar los argumentos de ambas partes, valorar las pruebas admitidas y emitir una sentencia sobre el conflicto. Hasta ahora no existe una resolución definitiva sobre las pretensiones de la Caja ni sobre la indemnización solicitada por la legisladora.