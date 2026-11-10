Frotarse los ojos con fuerza es un factor de riesgo de queratocono

Frotarse los ojos con fuerza y frecuencia es un factor de riesgo de queratocono, un trastorno que adelgaza y deforma la córnea. La Academia Americana de Oftalmología advierte que también puede agravar el daño en quienes ya lo padecen.

Las alergias oculares suelen causar picazón y llevar a rascarse los ojos. Los antecedentes familiares son otro factor de riesgo, como indica MedlinePlus, el portal de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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En 3 puntos Frotarse los ojos con fuerza y frecuencia es un factor de riesgo de queratocono, un trastorno que adelgaza y deforma la córnea. Las alergias oculares suelen causar picazón y llevar a rascarse los ojos. Para aliviar la picazón, MedlinePlus recomienda compresas frías y reducir el contacto con los alérgenos identificados.

El 10 de noviembre, recuerda Meditek, se conmemora el Día Mundial del Queratocono, promovido por la National Keratoconus Foundation para informar a la población y apoyar a los pacientes.

Una tesis de especialidad en Oftalmología de la Universidad de Costa Rica, presentada en enero de 2026, revisó los casos de 124 adultos que recibieron un trasplante de córnea en la Clínica Oftalmológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre el año 2020 y 2024. El queratocono fue el principal motivo de la cirugía: 47 casos, equivalentes al 37,9% del grupo estudiado.

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La córnea es la capa transparente situada en la parte delantera del ojo que ayuda a enfocar la luz. Cuando sobresale en forma de cono, distorsiona la visión. Johns Hopkins Medicine, institución médica y académica de Estados Unidos, explica que el queratocono suele manifestarse en la adolescencia y afectar ambos ojos, aunque con distinta gravedad.

Entre las señales de alerta figuran la visión borrosa o distorsionada, la sensibilidad a la luz y los cambios frecuentes en la graduación de los anteojos. Mayo Clinic aconseja consultar al oftalmólogo si la vista empeora rápidamente.

La evaluación puede incluir topografía y tomografía corneal, pruebas que crean mapas de la córnea. La tomografía permite, además, medir el grosor de este tejido y detectar alteraciones tempranas.

Los anteojos y los lentes de contacto ayudan a corregir la visión. Para frenar el avance del queratocono, el especialista puede valorar el cross-linking, un procedimiento que combina vitamina B2 y luz ultravioleta para fortalecer la córnea, según Johns Hopkins Medicine. Después del tratamiento, algunas personas siguen necesitando corrección visual. En casos avanzados, se contempla un trasplante de córnea.

Para aliviar la picazón, MedlinePlus recomienda compresas frías y reducir el contacto con los alérgenos identificados. Si las molestias persisten, corresponde consultar para tratar su causa. Las gotas con corticoides requieren valoración oftalmológica.