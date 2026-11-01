1 de cada 4 universitarios ticos ha pensado en cambiarse de carrera, revela estudio nacional

El 27,6% de los universitarios costarricenses encuestados ha pensado en cambiarse de carrera o considera probable hacerlo, según el Estudio Nacional de Orientación Vocacional elaborado por Aurens Global. La investigación, aplicada a 1.162 estudiantes entre abril y junio de 2025, concluye que la orientación vocacional en el país es amplia en cobertura, pero desigual en profundidad.

Aunque el 80% de los jóvenes realizó al menos una actividad de orientación antes de elegir carrera, la calidad de ese acompañamiento marca una diferencia importante. Entre quienes valoraron la orientación recibida como alta, la intención de cambiarse de carrera es de 18,3%; entre quienes la calificaron como baja, sube a 45,1%.

Publicidad

Las ferias universitarias son la herramienta más utilizada (34,1%), seguidas por los test vocacionales (26,5%) y las charlas (19,5%). Sin embargo, los grupos focales realizados con estudiantes y madres de familia evidencian diferencias entre colegios públicos y privados: en los primeros, la orientación tiende a llegar tarde, con poca personalización y acceso limitado a ferias; en los segundos, es más temprana, pero se percibe superficial. Algunos estudiantes incluso recurren al uso de la inteligencia artificial como sustituto de una guía profesional.

En 3 puntos El 27,6% de los universitarios costarricenses encuestados ha pensado en cambiarse de carrera o considera probable hacerlo, según el Estudio Nacional de Orientación Vocacional elaborado por Aurens Global. Aunque el 80% de los jóvenes realizó al menos una actividad de orientación antes de elegir carrera, la calidad de ese acompañamiento marca una diferencia importante. Juntas, ambas giras reúnen en una sola experiencia las tres herramientas de orientación más utilizadas por los jóvenes según el estudio: el contacto con instituciones que ofrecen las ferias.

“Nos encantaría que todos los estudiantes en Costa Rica tuvieran las mismas posibilidades y acceso al acompañamiento, sin embargo, esto no es una realidad en nuestro país y lamentablemente las condiciones de educación pública son mucho más limitadas de lo solemos ser conscientes; en algunos casos el acompañamiento de un profesional en Orientador en un centro educativo de secundaria es inexistente y por eso es que cada año buscamos nuevas manera de impactar a la población nacional con el acceso a información, herramientas y acompañamiento en tiempo y forma, para impactar su futuro profesional.", afirmó Llobelky Hasbun, vocera de Aurens Global.

Con el fin de contrarrestar esta realidad nacional, Aurens Global, en alianza con CONAPE, ha fortalecido sus dos giras de orientación vocacional, que complementan el trabajo de los orientadores de cada colegio. Al 30 de septiembre de 2026, ambas sumaban 526 charlas y 26.984 estudiantes alcanzados.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Que un joven conozca a tiempo sus opciones de estudio y de financiamiento puede cambiar por completo su futuro. Por eso apostamos por llevar esta información directamente a los colegios, llegando incluso a las zonas más alejadas y vulnerables del país, para que ningún estudiante deje de estudiar por desconocer las alternativas que existen para acceder a la educación superior. Creemos firmemente que la información oportuna abre puertas, reduce brechas y genera oportunidades reales de desarrollo para miles de jóvenes y sus familias.”, comentó Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo.

Alianza por el Futuro, lleva charlas gratuitas a estudiantes de penúltimo año de colegios públicos diurnos, de último año de colegios nocturnos y a jóvenes de fundaciones, quienes conocen de primera mano las plataformas e instituciones que pueden acompañarlos en su decisión, desde opciones de estudio hasta alternativas de financiamiento; en 2026 llegó a 15.594 estudiantes en 305 charlas. UBICATEX, por su parte, enseña a decidir con criterio mediante una charla enfocada en un ruta práctica para la decisión vocacional dirigida a población de último año de colegio. Donde las dudas frecuentes van desde la diferencia entre beca, préstamo y financiamiento o qué significa que una carrera esté acreditada, además de aprender a identificar fuentes de información confiables como universidades.cr; este año la charla alcanzó a 11.390 estudiantes en 221 charlas.

Desde 2023, ambas giras han llegado a más de 100.000 estudiantes en todo el país.

“Nuestras giras buscan llegar antes, con más profundidad y a quienes menos acceso tienen a estos espacios. No se trata de decirles qué estudiar, sino de darles herramientas para que decidan con criterio. Y lo hacemos de la mano con los orientadores de cada colegio porque su labor es insustituible; nosotros llegamos a sumar a ese acompañamiento y en los casos donde no hay un profesional en orientación igual buscamos conectar con la administración para generar este espacio en instituciones que no tienen el servicio”, agregó Hasbun.

Publicidad

Juntas, ambas giras reúnen en una sola experiencia las tres herramientas de orientación más utilizadas por los jóvenes según el estudio: el contacto con instituciones que ofrecen las ferias, la autoexploración de los test vocacionales y el acompañamiento de las charlas. La diferencia es que todo llega directamente a las aulas, sin que los estudiantes deban trasladarse ni depender de que su colegio pueda llevarlos a un evento externo. Además, algunas de sus ediciones han llegado a colegios indígenas del país, con 17 visitas y más de 500 estudiantes alcanzados a lo largo de los años.

Giras de orientación UBICATEX y Alianza por el Futuro