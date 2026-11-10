Fallece a los 87 años Leonardo Perucci, reconocido actor y presentador de televisión

El actor y presentador de televisión Leonardo Perucci falleció a los 87 años, este martes 10 de noviembre.

El artista atravesaba un delicado estado de salud que había generado preocupación entre sus allegados. Según trascendió, Perucci fue sometido este lunes a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias coronarias.

Publicidad

En 3 puntos El actor y presentador de televisión Leonardo Perucci falleció a los 87 años, este martes 10 de noviembre. El artista atravesaba un delicado estado de salud que había generado preocupación entre sus allegados. Por el momento, la información disponible no precisa detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni sobre las honras fúnebres.

Durante la intervención, los especialistas lograron completar el procedimiento y colocaron un stent, dispositivo que permite mantener abierta una arteria y favorecer el paso de la sangre.

Sin embargo, aunque la intervención cardíaca se realizó con éxito, la condición de Perucci continuaba siendo delicada.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La muerte de Perucci representa una pérdida para el ámbito artístico y televisivo costarricense, donde desarrolló una trayectoria reconocida como actor y figura de la televisión.

Por el momento, la información disponible no precisa detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni sobre las honras fúnebres.