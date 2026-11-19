La historia de Mariano Torres con el Deportivo Saprissa sigue despertando admiración más allá de las fronteras de Costa Rica. Este jueves 19 de noviembre, el prestigioso medio deportivo argentino TyC Sports dedicó un amplio reportaje al futbolista morado, destacando su extraordinaria trayectoria y la amistad que mantiene con una de las máximas leyendas de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Bajo el título “Surgió en Boca, es amigo de Riquelme, pasó por Corinthians y se convirtió en leyenda en Costa Rica”, el medio argentino hizo un recorrido por la carrera del mediocampista, desde sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Boca Juniors hasta su consolidación como uno de los extranjeros más importantes en la historia del Saprissa.

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Uno de los aspectos que más llama la atención de la publicación es la cercana relación de Torres con Riquelme, actual presidente de Boca Juniors. Según destaca TyC Sports, ambos coincidieron durante los entrenamientos del conjunto argentino en 2007, cuando Torres formaba parte del equipo de reserva.

En 3 puntos La historia de Mariano Torres con el Deportivo Saprissa sigue despertando admiración más allá de las fronteras de Costa Rica. Bajo el título “Surgió en Boca, es amigo de Riquelme, pasó por Corinthians y se convirtió en leyenda en Costa Rica”, el medio argentino hizo un recorrido por la carrera del mediocampista. De las inferiores de Boca Juniors a convertirse en ídolo del Saprissa, la historia de Mariano Torres vuelve a ocupar espacio en la prensa deportiva argentina, esta vez como protagonista de una trayectoria que trascendió fronteras.

Aquella relación trascendió las canchas y se convirtió en una sólida amistad que se mantiene hasta la actualidad. Incluso, en junio de 2023, Torres recibió una invitación especial para participar en el partido de despedida de Riquelme en La Bombonera, uno de los acontecimientos más emotivos para la afición de Boca Juniors.

El reportaje también recuerda el recorrido internacional del argentino, quien tuvo experiencias en clubes de Brasil, Chile, Bolivia y Austria, incluyendo su paso por Corinthians, antes de encontrar en Costa Rica el lugar donde alcanzaría su mayor reconocimiento deportivo.

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Sin embargo, el punto central de la publicación es la transformación de Mariano Torres en una auténtica leyenda del Deportivo Saprissa.

TyC Sports destaca que su llegada al conjunto tibaseño, en junio de 2016, marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, el argentino encontró continuidad, protagonismo y una conexión especial con la afición morada, hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la institución.

El reconocido medio sudamericano también resalta que Torres se convirtió en el futbolista extranjero con más partidos disputados con la camiseta del Saprissa, un reconocimiento que refleja la huella que ha dejado durante su extensa etapa en el fútbol nacional.

La publicación representa un reconocimiento internacional para el capitán morado, cuya carrera, aunque tuvo sus primeros capítulos en clubes de gran tradición sudamericana, encontró su etapa más exitosa en territorio costarricense.

De las inferiores de Boca Juniors a convertirse en ídolo del Saprissa, la historia de Mariano Torres vuelve a ocupar espacio en la prensa deportiva argentina, esta vez como protagonista de una trayectoria que trascendió fronteras.