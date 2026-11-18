¡Se acabó la espera! El fútbol de la Primera División de Costa Rica está de regreso. La Liga Promérica, bajo la organización de UNAFUT, vuelve a la acción este fin de semana con la disputa de la jornada 17 del campeonato de Apertura 2026.

Y el regreso no podía llegar en un momento más emocionante.

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La lucha por la cima está al rojo vivo. Saprissa y Cartaginés comparten las primeras posiciones con 31 puntos, mientras Sporting FC suma 30 unidades y Alajuelense aparece con 29. Una diferencia mínima que convierte cada partido en una auténtica batalla por mantenerse en zona privilegiada.

Además, San Carlos todavía conserva posibilidades de meterse en la pelea por los puestos de clasificación, por lo que el margen de error comienza a reducirse considerablemente.

En 3 puntos ¡Se acabó la espera! El fútbol de la Primera División de Costa Rica está de regreso. Y el regreso no podía llegar en un momento más emocionante. ¡Regresa la Liga Promérica y nadie quiere quedarse atrás!

- Estadio Municipal de Pérez Zeledón, 8:00 p. m.

- Estadio Alejandro Morera Soto, 8:00 p. m.

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Alajuelense-Cartaginés, el partido de la fecha

Sin duda alguna, el compromiso que acapara la atención de esta jornada será el choque entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.

Dos históricos del fútbol costarricense frente a frente en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido que tiene ingredientes de sobra para convertirse en uno de los grandes atractivos del fin de semana.

Los manudos necesitan sumar para acercarse todavía más a la cima, mientras los brumosos llegan con la obligación de defender su posición entre los protagonistas del campeonato.

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Pero hay otro ingrediente especial: ambos clubes también tienen pendiente la gran final de la Copa Centroamericana, por lo que este enfrentamiento representa un adelanto de una rivalidad que tendrá otro capítulo de enorme importancia.

La jornada 17 promete movimientos en la tabla, presión para los aspirantes y emociones en cada cancha.

El Apertura entra en su etapa decisiva. La cima no tiene dueño asegurado y los boletos a semifinales todavía tienen mucha historia por escribir.

¡Regresa la Liga Promérica y nadie quiere quedarse atrás!