La Selección Nacional de Costa Rica tendrá una nueva prueba en su camino hacia la Copa Oro 2027. El rival será Puerto Rico, combinado al que deberá enfrentar en una serie de dos partidos durante la ventana internacional de marzo.

La distribución de los enfrentamientos toma como referencia el ordenamiento de las selecciones en el ranking de Concacaf. Jamaica aparece por encima de Costa Rica en la actualización utilizada para establecer los emparejamientos, situación que modifica la distribución de los rivales.

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De esta manera, Costa Rica tendrá que visitar primero a Puerto Rico y posteriormente recibirá al conjunto caribeño en territorio nacional, donde buscará sellar su clasificación.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica tendrá una nueva prueba en su camino hacia la Copa Oro 2027. La distribución de los enfrentamientos toma como referencia el ordenamiento de las selecciones en el ranking de Concacaf. La cuenta regresiva ya comenzó y marzo será el momento de demostrar si la Tricolor está preparada para responder en una eliminatoria donde no tendrá margen para equivocarse.

La ronda preliminar estará integrada por 14 selecciones nacionales que disputarán siete eliminatorias de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie obtendrán su clasificación a la fase final de la Copa Oro 2027.

Los enfrentamientos reportados quedaron de la siguiente manera:

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Las selecciones mejor posicionadas tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias como locales.

Los partidos preliminares están programados para disputarse entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, dentro de la ventana internacional de la FIFA.

Para Costa Rica, la clasificación será fundamental. La Selección no consiguió el boleto directo mediante la Liga de Naciones y ahora deberá superar esta última instancia para evitar una ausencia en el principal campeonato de selecciones de la región.

El desafío ante Puerto Rico representa una oportunidad para recuperar protagonismo y asegurar un lugar en la competición.

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El torneo se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 en Estados Unidos. Participarán 16 selecciones, ocho clasificadas directamente por medio de la Liga de Naciones, siete provenientes de las preliminares y Arabia Saudita como invitada.

El objetivo costarricense está claro: superar a Puerto Rico, conseguir el boleto y estar presente en una nueva edición de la Copa Oro.

La cuenta regresiva ya comenzó y marzo será el momento de demostrar si la Tricolor está preparada para responder en una eliminatoria donde no tendrá margen para equivocarse.