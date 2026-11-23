La representante de Costa Rica destacó durante la competencia preliminar del certamen internacional, celebrada en Puerto Rico, donde combinó elegancia, seguridad y compañerismo a pocas horas de la gran final.

La costarricense Mariale Acosta continúa dejando una huella especial en Miss Universo 2026. Durante la competencia preliminar, celebrada este domingo 22 de noviembre en Puerto Rico, la representante nacional llamó la atención por su desenvolvimiento sobre el escenario, su elegante vestido de gala y un gesto de solidaridad con otra participante.

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Acosta desfiló ante el jurado y el público internacional como parte de las actividades que anteceden a la elección de la nueva Miss Universo, cuya gran final está programada para este martes 24 de noviembre.

En 3 puntos La representante de Costa Rica destacó durante la competencia preliminar del certamen internacional, celebrada en Puerto Rico, donde combinó elegancia, seguridad y compañerismo a pocas horas de la gran final. La costarricense Mariale Acosta continúa dejando una huella especial en Miss Universo 2026. Mientras llega ese momento, Mariale Acosta continúa llevando el nombre de Costa Rica a uno de los escenarios internacionales más importantes de los certámenes de belleza.

La representante costarricense lució un vestido inspirado en la orquídea, una propuesta que destacó por su conexión con la naturaleza y que permitió a la candidata proyectar una imagen elegante durante una de las etapas más importantes de la competencia.

Además de su participación en la pasarela, Mariale protagonizó un momento que generó comentarios positivos entre los seguidores del certamen.

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Según informó La Nación, la costarricense tuvo un gesto de compañerismo con la representante de Francia durante las actividades de la competencia preliminar, una acción que destacó el lado humano de un evento caracterizado por la elegancia y la competitividad.

El episodio permitió mostrar una faceta diferente de la candidata nacional, quien continúa representando al país no solamente a través de su imagen, sino también mediante su actitud frente a las demás participantes.

Costa Rica mantiene la ilusión de llegar lejos

La participación de Mariale Acosta ha despertado interés entre los seguidores costarricenses de los concursos de belleza, quienes se mantienen atentos a cada una de sus apariciones en Puerto Rico.

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Durante los últimos días, la representante nacional también ha llamado la atención por su traje típico inspirado en la biodiversidad costarricense, una propuesta que generó distintas reacciones en redes sociales.

Ahora, tras completar su participación en la competencia preliminar, Acosta se prepara para uno de los momentos más esperados de su experiencia en Miss Universo.

La gran final se celebrará este martes 24 de noviembre, cuando las candidatas conocerán quiénes avanzarán a las siguientes etapas y, finalmente, quién será coronada como la nueva soberana universal.

Mientras llega ese momento, Mariale Acosta continúa llevando el nombre de Costa Rica a uno de los escenarios internacionales más importantes de los certámenes de belleza.