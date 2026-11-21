El camino hacia el reconocimiento internacional de Omar Courtz no comenzó en los grandes escenarios ni junto a las figuras más reconocidas de la música urbana. Sus primeros pasos estuvieron ligados a una escena musical emergente en Puerto Rico, donde encontró en las plataformas digitales una oportunidad para compartir sus composiciones y desarrollar su identidad artística.

Su nombre verdadero es Joshua Omar Medina Cortés, nacido en Carolina, Puerto Rico el sábado 11 de octubre de 1997 , el cantante comenzó a escribir canciones desde muy joven. SoundCloud se convirtió en uno de sus primeros espacios para experimentar con la música y dar a conocer sus propuestas, en una época en la que diferentes exponentes urbanos utilizaban esta plataforma para abrirse camino fuera de los circuitos tradicionales de la industria.

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En sus inicios, su proyecto aún estaba lejos del reconocimiento internacional que alcanzaría años después. Sin embargo, la constancia y la evolución de su propuesta le permitieron construir una audiencia y encontrar oportunidades dentro de una industria altamente competitiva.

Una oportunidad que cambió su trayectoria

En 3 puntos El camino hacia el reconocimiento internacional de Omar Courtz no comenzó en los grandes escenarios ni junto a las figuras más reconocidas de la música urbana. Su nombre verdadero es Joshua Omar Medina Cortés, nacido en Carolina, Puerto Rico el sábado 11 de octubre de 1997 , el cantante comenzó a escribir canciones desde muy joven. La presentación permitirá al público costarricense disfrutar de una propuesta que ha evolucionado desde sus primeros lanzamientos independientes hasta una producción discográfica y escénica de alcance internacional.

Uno de los momentos importantes de su crecimiento llegó con el lanzamiento de “En Su Nota”, canción que alcanzó popularidad en 2020 y contribuyó a ampliar su exposición dentro del movimiento urbano.

Posteriormente, su vínculo con Mr. 305 Records, sello relacionado con el artista estadounidense de origen cubano Pitbull, representó una nueva oportunidad para proyectar su música. Durante los años siguientes, Courtz comenzó a relacionarse musicalmente con exponentes de mayor trayectoria.

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Entre sus colaboraciones destacan trabajos junto a Pitbull, Daddy Yankee, J Balvin y Rauw Alejandro, nombres que forman parte de distintas generaciones de la música latina. Estas experiencias contribuyeron a ampliar su alcance y a posicionarlo dentro de una nueva camada de artistas puertorriqueños que buscan construir una identidad propia en el reggaeton y el trap latino.

De promesa emergente a una propuesta con identidad propia

En 2024 presentó Primera Musa, su primer álbum de estudio, un proyecto que le permitió mostrar una propuesta musical más amplia y explorar diferentes sonidos dentro del género urbano, entre sus hits destacan: Qué vas a hacer hoy con De La Rose, Musa elevá o luces de colores, también destaca la canción Veldá en colaboración con Bad Bunny y Dei V del álbum de Bad Bunny Debí tirar más fotos.

Posteriormente, en febrero de 2026 lanzó Por Si Mañana No Estoy, su segundo trabajo discográfico, con colaboraciones de artistas como Myke Towers, Ñengo Flow, Eladio Carrión y Bad Gyal.

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Esta producción representa una nueva etapa en su carrera, tanto por su evolución musical como por la proyección internacional que ha alcanzado.

Su propuesta combina elementos del reguetón, el trap y el R&B, una versatilidad que le ha permitido diferenciarse dentro de un mercado en el que constantemente aparecen nuevos exponentes. Entre sus hits más destacados se encuentran: Suelta gatita suelta con Tito el Bambino, Dei V y Clarent, Koko una de sus canciones más conocidas o Vamos a cochi.

El crecimiento de Omar Courtz también se refleja en su presencia fuera de Puerto Rico. El artista ya tuvo un acercamiento con el público costarricense en febrero del 2025 en picnic por primera vez y posteriormente como solista en octubre de 2025, cuando se presentó en el país, ambos conciertos en el Centro de Eventos Pedregal

Ahora regresará este sábado 21 de noviembre de 2026 al Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, como parte de su gira Por Si Mañana No Estoy World Tour Latinoamérica. Se esperará un llenazo en el reeducto de La Guacima de Alajuela y cabe destacar que los fans del cantante pueden ingresar con alas al concierto ya que las alas forman parte del ADN de Omar Courtz.

La presentación permitirá al público costarricense disfrutar de una propuesta que ha evolucionado desde sus primeros lanzamientos independientes hasta una producción discográfica y escénica de alcance internacional.