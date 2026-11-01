1xBet es uno de los líderes de la industria del iGaming, con 19 años de experiencia y una plataforma que recibe cada mes a más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. La confiabilidad de la marca está respaldada por una amplia cartera de alianzas internacionales con el FC Barcelona, Paris Saint-Germain, la Serie A italiana, FIBA, Volleyball World, la Billie Jean King Cup, 9z, The MongolZ, MIBR y muchas otras organizaciones líderes del deporte y los esports.

Tanto los usuarios como los expertos de la industria han valorado muy positivamente la plataforma de 1xBet. Gracias a esto, la marca ha sido galardonada con numerosos y prestigiosos premios del sector del iGaming, entre ellos Best Mobile Casino Experience (2024), Esports Operator of the Year (2024), Best Affiliate Program (2024), Digital Sports Betting Operator of the Year (2024), Sportsbook Operator of the Year (2024), Mobile Sports Product of the Year (2025), Best Crypto Operator (2025), Best Sportsbook Operator (2025), Sports Betting Operator of the Year (2026) y Best Sportsbook Operator (2026).

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1xBet combina su experiencia global con un profundo conocimiento de cada mercado local. En los países en los que opera, la marca desarrolla iniciativas destinadas a apoyar el deporte de la región. En Latinoamérica, 1xBet es patrocinador oficial de clubes como Caracas FC (Venezuela), Huachipato y Universidad Católica (ambos en Chile), Independiente del Valle y Barcelona SC (Ecuador), Sporting Cristal (Perú) y Xelajú MC (Guatemala). La marca también colabora con la Yaguarete Fighting Championship en Argentina, con el peleador brasileño de UFC Carlos Prates y con la Liga Nacional de Ecuavóley (Ecuador).

Los usuarios eligen la plataforma de 1xBet por:

En 3 puntos 1xBet es uno de los líderes de la industria del iGaming, con 19 años de experiencia y una plataforma que recibe cada mes a más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Tanto los usuarios como los expertos de la industria han valorado muy positivamente la plataforma de 1xBet. ¡Registrate en el sitio web o en la aplicación móvil de 1xBet ahora mismo y unite a la comunidad de jugadores!

- Sus altas cuotas: la marca tiene las mejores opciones tanto para los principales partidos y encuentros como para las competencias locales;

- Su amplia variedad de mercados: desde apuestas clásicas al resultado, hándicap y totales hasta apuestas combinadas y hándicap asiático. La casa de apuestas ofrece mercados con cuotas atractivas para todos los gustos;

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

- Apuestas rápidas y sencillas: la plataforma de la marca utiliza tecnologías modernas que permiten un funcionamiento fluido, sin retrasos y con actualización instantánea de las cuotas;

- Acceso a transmisiones deportivas en vivo: una gran ventaja para los aficionados. Las transmisiones en vivo son especialmente útiles para quienes prefieren realizar apuestas en vivo y seguir al instante cualquier cambio durante el encuentro;

- Soluciones integrales: la plataforma ofrece las estadísticas y los análisis necesarios para apostar de manera responsable.

En el sitio web y en la aplicación móvil de 1xBet hay una amplia variedad de deportes disponibles, desde fútbol, baloncesto y deportes de combate hasta esports, críquet, surf y diferentes tipos de carreras de caballos.

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1xBet premia la actividad de los jugadores habituales y ofrece generosos bonos a los nuevos usuarios para que comiencen con ventajas adicionales. Al crear una cuenta, cada usuario puede elegir el tipo de bono de bienvenida que prefiera:

- Para apuestas deportivas y 1xGames: 245 000 CRC;

- Para casino: 1 000 000 CRC + 150 giros gratis.

- Para recibir el bono de bienvenida es necesario efectuar un depósito mínimo de 6500 CRC.

Además, quienes ingresen un código promocional al registrarse en el sitio web o en la aplicación móvil de 1xBet recibirán un bono de bienvenida mejorado: hasta 343 000 CRC para apuestas deportivas y 1xGames, y hasta 1 060 000 CRC + 150 giros gratis para casino.

La compañía también ofrece acceso a otras promociones populares, como apuestas sin riesgo en algunos de los eventos más importantes del deporte mundial, bonos de cumpleaños, cashback y promociones especiales para grandes eventos deportivos, con premios que incluyen smartphones, autos de lujo y viajes a algunos de los mejores destinos turísticos del mundo.

La lista completa de promociones vigentes siempre está disponible en la sección Promociones del sitio web. ¡Así que ingresá y elegí la opción que más te guste!

Para el equipo de ciberseguridad de 1xBet, la protección de los datos personales de los usuarios es una prioridad.

Esta protección abarca el sitio web oficial y las aplicaciones móviles de la compañía, así como los datos financieros y la información de la cuenta personal de cada jugador. Mediante protocolos avanzados de cifrado y autenticación de dos factores, la compañía protege los datos de sus usuarios y ayuda a prevenir fraudes y robos.

Descargá la app móvil para Android o iOS desde el sitio web oficial de 1xBet. Entre las principales ventajas de la app de 1xBet se encuentran su gran velocidad, un proceso de apuestas cómodo y la posibilidad de retirar fondos fácilmente en cualquier momento y lugar.

Cada día son más los usuarios que eligen la aplicación, porque con 1xBet podés disfrutar de:

Acceso a las cuotas desde cualquier lugar y en cualquier momento;

Actualizaciones e información sobre eventos deportivos a través de notificaciones push;

Transmisiones en vivo de más de 10 000 eventos al mes.

Podés registrarte en 1xBet en unos cuantos segundos gracias a la opción de crear una cuenta con un solo clic. También podés registrarte con tu número de teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Sin formularios largos ni complicados: todo está diseñado para que el proceso sea lo más rápido, cómodo y seguro posible.

La plataforma de 1xBet ofrece más de 250 métodos de pago para depositar y retirar fondos, incluidas algunas de las opciones más populares en Costa Rica:

Al efectuar un depósito, el dinero se acredita de manera inmediata al saldo de la cuenta de juego. Los retiros pueden procesarse en tan solo 15 minutos, dependiendo del método de pago seleccionado.

El servicio de asistencia de 1xBet opera 24/7. Podés realizar tus consultas a través del chat en línea disponible en más de 70 idiomas. También podés llamar al teléfono indicado en el sitio web de 1xBet o enviar un mensaje por correo electrónico para obtener información. El equipo de la compañía está siempre disponible para ayudarte con cualquier consulta.

La plataforma de 1xBet ofrece excelentes condiciones para disfrutar de una experiencia de juego segura. Cuotas altas, una amplia variedad de deportes, bonos generosos y retiros rápidos son algunas de las ventajas que contribuyen a ofrecer una experiencia de primera categoría.

¡Registrate en el sitio web o en la aplicación móvil de 1xBet ahora mismo y unite a la comunidad de jugadores!