Hay despedidas para las que el corazón nunca está preparado. La creadora de contenido y comunicadora Ericka Morera atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su abuelita, una mujer que dejó una huella imborrable en su corazón.

Con una fotografía y palabras cargadas de tristeza, Morera compartió con sus seguidores la noticia que hoy enluta a su familia.

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“Hoy mi corazón está destruido”, escribió al anunciar la partida de su querida Tita, como cariñosamente llamaba a su abuela.

En 3 puntos Hay despedidas para las que el corazón nunca está preparado. Con una fotografía y palabras cargadas de tristeza, Morera compartió con sus seguidores la noticia que hoy enluta a su familia. Porque hay personas que, aunque físicamente se marchen, nunca dejan de vivir en el corazón de quienes las amaron.

En medio del dolor, la comunicadora encontró fuerzas para expresar su agradecimiento por haber compartido tantos momentos con ella y por el amor que recibió durante su vida.

“Hoy mi abuelita ya no está físicamente, pero su amor sigue viviendo en mí. Y qué privilegio haber sido su nieta”, manifestó.

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Morera reconoció que la ausencia de su abuelita la acompañará para siempre, pero también dejó claro que los recuerdos, las enseñanzas y el cariño que compartieron permanecerán vivos en su corazón.

Su despedida también estuvo acompañada de una profunda reflexión sobre lo frágil que puede ser la vida y la importancia de demostrar el amor antes de que sea demasiado tarde.

“Hay que abrazar mientras podemos, decir lo que sentimos, amar, agradecer y, sobre todo, valorar en la vida”, expresó.

En otra publicación, Ericka volvió a dedicarle unas palabras a su abuelita, esta vez aferrándose a su fe y a la aceptación de los planes de Dios, incluso cuando comprenderlos resulta difícil en medio del sufrimiento.

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“Te amo eternamente, Tita”, escribió en una despedida que refleja el profundo vínculo que las unía.

La comunicadora enfrenta ahora el difícil proceso de aprender a vivir con la ausencia de una de las personas más importantes de su vida, pero con la certeza de que el amor y los recuerdos compartidos permanecerán para siempre.

Porque hay personas que, aunque físicamente se marchen, nunca dejan de vivir en el corazón de quienes las amaron.