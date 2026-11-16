Una visita médica que inicialmente no estaba prevista para él terminó cambiando por completo la vida de Alonso Solís. El exfutbolista y cantante contó que, durante una revisión, los médicos encontraron una masa en su riñón derecho que, tras los estudios correspondientes, resultó ser cancerosa.

La noticia lo llevó a una cirugía de emergencia en la que los especialistas le extirparon el órgano afectado. Según relató, lograron retirar por completo el tumor y el riñón que conserva mantiene un funcionamiento adecuado.

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“Me sacaron un riñón, me hicieron los correspondientes exámenes y sí, salió que era un tumor maligno, era cáncer”, recordó.

Solís explicó que han pasado siete meses y tres días desde la intervención. En la actualidad recibe inmunoterapia y continúa bajo vigilancia médica. Aseguró que las tomografías y los exámenes de seguimiento no han mostrado señales preocupantes.

En 3 puntos Una visita médica que inicialmente no estaba prevista para él terminó cambiando por completo la vida de Alonso Solís. La noticia lo llevó a una cirugía de emergencia en la que los especialistas le extirparon el órgano afectado. Finalmente, pidió oraciones por su salud y por sus seres queridos.

El hallazgo ocurrió cuando acompañó a su esposa a una clínica para que ella se realizara el papanicolaou anual. En esa visita, el médico Mauro Fernández le recomendó aprovechar la oportunidad para someterse también a varios chequeos.

El cantante acababa de terminar un entrenamiento con el Municipal Desamparados y tenía otros planes: desayunar y descansar. Aun así, aceptó hacerse las pruebas.

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Los primeros resultados, incluidos los análisis de sangre y la evaluación del corazón, no mostraron problemas. Sin embargo, el ultrasonido cambió el panorama: los profesionales encontraron el tumor en el riñón derecho y le solicitaron una tomografía y estudios adicionales.

Todavía no se sabía si se trataba de una lesión benigna o maligna, pero las valoraciones médicas llevaron a recomendarle una operación urgente. Solís reconoció que recibir el diagnóstico fue un golpe emocional muy fuerte.

La enfermedad llegó en medio de una pérdida familiar

A la preocupación por su propia salud se sumó la situación de su hermana Andre, quien atravesaba una etapa delicada de enfermedad y permanecía hospitalizada mientras él se preparaba para la cirugía.

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El proceso también estuvo marcado por la preocupación que sentía por sus padres y por el estado de salud de su hermana. Incluso después de la intervención, la recuperación representó un reto: actividades tan sencillas como bañarse se convirtieron en tareas complicadas.

Cuando Solís salió de la operación, su hermana también había recibido el alta hospitalaria. No obstante, falleció poco tiempo después.

Al recordar esos meses, resumió el impacto que tuvieron los acontecimientos en su vida: “Este año ha sido el más duro de mi vida”.

El artista decidió compartir públicamente lo ocurrido ahora que se siente en condiciones de hablar sobre su experiencia. Aseguró que su fe en Dios le dio fortaleza para atravesar tanto el tratamiento contra el cáncer como la muerte de su hermana.

Aunque continúa con la inmunoterapia y los controles médicos, Solís indicó que retomará sus compromisos como cantante, con presentaciones privadas y en restaurantes. Explicó que necesita seguir trabajando mientras avanza en su recuperación.

También agradeció a las personas que conocían su diagnóstico y respetaron el silencio que mantuvo durante estos meses, así como a quienes acompañaron a su familia en el periodo de enfermedad y duelo.

Finalmente, pidió oraciones por su salud y por sus seres queridos.