La empresaria canceló una transmisión en vivo y anunció que debía viajar de inmediato, luego de que su hija revelara entre lágrimas que enfrenta nuevas complicaciones renales.

La empresaria y expresentadora de televisión Lynda Díaz atraviesa nuevamente un momento de preocupación familiar, luego de que su hija, Nicole “Coco” Roper, comunicara que enfrenta una nueva emergencia de salud.

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Este miércoles 25 de noviembre, Díaz compartió un comunicado mediante sus historias de Instagram, en el que anunció la cancelación de la transmisión en vivo que realiza habitualmente con sus seguidores.

Según informó La Teja, la empresaria explicó que debía atender una situación familiar que requería su presencia inmediata.

En 3 puntos La empresaria canceló una transmisión en vivo y anunció que debía viajar de inmediato, luego de que su hija revelara entre lágrimas que enfrenta nuevas complicaciones renales. La empresaria y expresentadora de televisión Lynda Díaz atraviesa nuevamente un momento de preocupación familiar, luego de que su hija, Nicole “Coco” Roper, comunicara que enfrenta una nueva emergencia de salud. Por el momento, se desconoce la evolución de su estado de salud tras su ingreso al hospital, mientras su familia enfrenta una nueva etapa de preocupación.

“Me ha surgido una emergencia familiar que requiere de mi atención y debo viajar de inmediato”, manifestó Díaz.

La expresentadora también agradeció la comprensión de sus seguidores y expresó su deseo de retomar pronto estos encuentros virtuales.

Aunque no especificó el motivo de su viaje, su comunicado se produjo poco después de que Coco Roper anunciara que debía acudir al hospital debido a un deterioro en el funcionamiento de sus riñones.

A través de un video compartido en redes sociales, la creadora de contenido reveló que sus niveles de creatinina habían alcanzado 5,36 y que enfrentaba serias complicaciones renales.

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En vísperas de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Roper pidió a sus seguidores que la acompañaran con sus oraciones.

De acuerdo con La Nación, la costarricense también manifestó su profunda preocupación por su hija Ellie, a quien considera su mayor prioridad en medio de este difícil proceso.

“Mi corazón está roto”, expresó la creadora de contenido.

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Una lucha marcada por la fe y la esperanza

Desde hace varios años, Coco Roper enfrenta diversas complicaciones de salud derivadas de una sobreirradiación durante el tratamiento contra un cáncer cervical, procedimiento que dejó importantes secuelas en su organismo.

A pesar de las dificultades, la costarricense ha utilizado sus plataformas digitales para compartir su experiencia, transmitir mensajes de esperanza y hablar abiertamente sobre los desafíos de vivir con una enfermedad crónica.

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En esta ocasión, una vez más, recurrió a su fe para afrontar la incertidumbre que representa este nuevo episodio médico.

Por el momento, se desconoce la evolución de su estado de salud tras su ingreso al hospital, mientras su familia enfrenta una nueva etapa de preocupación.

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