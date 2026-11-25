La posibilidad de que Costa Rica organice Miss Universo 2027 quedó en entredicho luego de que una de las entidades que administra el certamen cuestionara públicamente el anuncio realizado al cierre de la edición de este año.

La noche del martes 24 de noviembre, durante la gala final celebrada en San Juan, Puerto Rico, se anunció mediante un video que Costa Rica sería la sede de la próxima edición del concurso. Sin embargo, horas después, una organización vinculada con la administración de Miss Universo rechazó esa designación y afirmó que el país anfitrión ya había sido escogido: Vietnam.

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El pronunciamiento fue difundido por Grupo Legacy Holding, S.A. de C.V., identificado en el comunicado como MU East. La entidad sostuvo que, de acuerdo con el denominado Acuerdo de la Master Hemisphere, le corresponde decidir dónde se realizará la edición número 76 del concurso.

Según explicó, las responsabilidades de organización se alternan cada año entre MU East y MU West. Bajo ese esquema, MU West estuvo a cargo de la edición de 2026, mientras que la correspondiente a 2027 le pertenece a MU East.

En 3 puntos La posibilidad de que Costa Rica organice Miss Universo 2027 quedó en entredicho luego de que una de las entidades que administra el certamen cuestionara públicamente el anuncio realizado al cierre de la edición de este año. La noche del martes 24 de noviembre, durante la gala final celebrada en San Juan, Puerto Rico, se anunció mediante un video que Costa Rica sería la sede de la próxima edición del concurso. La controversia gira en torno al acuerdo entre MU East y MU West y a las facultades que cada una tiene para organizar las distintas ediciones de Miss Universo.

La empresa afirmó que esa distribución le concede el control principal de la planificación, producción y ejecución del evento, así como el derecho exclusivo de seleccionar al país anfitrión.

“El concurso en 2027 es de MU East, la organización del certamen tiene el control principal sobre la planificación, el desarrollo, la producción y la ejecución, incluido el derecho exclusivo a elegir el país anfitrión; MU East ejerció ese derecho en junio de 2026 y eligió a Vietnam”, indicó en su publicación.

La organización también aseguró que el acuerdo entre ambas partes continúa vigente y que no ha sido terminado, suspendido ni aplazado.

Además, señaló que MU West no respondió a un aviso formal de infracción que MU East le habría enviado en septiembre de 2026.

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A partir de esos argumentos, la entidad pidió a directores nacionales, delegados, gobiernos, autoridades turísticas, patrocinadores y demás sectores relacionados con el concurso que no consideren el anuncio de Costa Rica como una designación válida para albergar Miss Universo 2027.

“El Grupo Legacy Holding, S.A. de C.V. (“MU East”) está al tanto del anuncio hecho al final de la edición del concurso de Miss Universe en relación con un país anfitrión propuesto para el certamen número 76. MU West no tenía derecho a hacer ese anuncio, según el acuerdo de la Master Hemisphere, el derecho a elegir el país anfitrión para el concurso 76 de Miss Universe International pertenece a MU East”, señaló la organización.

Una sede anunciada en medio de una disputa

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El anuncio que despertó entusiasmo en Costa Rica se produjo al finalizar la gala de este año, realizada en San Juan, Puerto Rico. La transmisión incluyó un video en el que se presentó al país como anfitrión de la siguiente edición.

No obstante, la declaración de MU East introduce una disputa sobre quién tiene la autoridad para tomar esa decisión y cuál de las designaciones debe prevalecer.

Por ahora, el pronunciamiento de esta entidad no confirma que el concurso se trasladará definitivamente a Vietnam, pero sí deja en duda la realización del evento en Costa Rica.

La controversia gira en torno al acuerdo entre MU East y MU West y a las facultades que cada una tiene para organizar las distintas ediciones de Miss Universo.

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