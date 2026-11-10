La jugada que pudo cambiar el Saprissa-Puntarenas: audios revelan error arbitral

La polémica jugada que marcó los minutos finales del partido entre Saprissa y Puntarenas tuvo un nuevo capítulo este martes, luego de que se revelaran los audios del videoarbitraje (VAR), cuyo análisis determinó que el equipo porteño debió recibir un penal.

La acción ocurrió al minuto 93, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los morados. En ese momento, Mariano Torres tuvo un contacto con Kliver Gómez dentro del área, provocando que el futbolista de Puntarenas perdiera el equilibrio y cayera.

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En 3 puntos La polémica jugada que marcó los minutos finales del partido entre Saprissa y Puntarenas tuvo un nuevo capítulo este martes, luego de que se revelaran los audios del videoarbitraje (VAR). La acción ocurrió al minuto 93, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los morados. El resultado del encuentro favoreció a Saprissa, que se impuso 2-1 y recuperó el primer lugar del Torneo de Apertura.

Según la explicación incluida en los audios, el capitán saprissista utilizó su pierna izquierda para provocar el contacto con la pierna derecha de Gómez. Además, el análisis dejó establecido que Torres nunca llegó a tocar el balón.

La conclusión arbitral fue que la acción debía sancionarse como falta dentro del área.

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“Esta acción constituye una infracción por zancadilla imprudente, al existir un contacto que provoca la caída del jugador. Por lo tanto, correspondía sancionar un tiro penal a favor de Puntarenas”, detalló el análisis.

En la revisión también se explicó por qué la jugada no terminó en penal. El árbitro central, Cristopher Ramírez, observó el contacto, pero consideró que no constituía una infracción.

Por su parte, Jesús Montero, encargado del VAR, revisó la acción y coincidió con el criterio del juez principal, por lo que no recomendó modificar la decisión.

La revelación de los audios confirma que, según el análisis posterior, hubo una infracción que debió sancionarse con un lanzamiento desde el punto de penal.

El resultado del encuentro favoreció a Saprissa, que se impuso 2-1 y recuperó el primer lugar del Torneo de Apertura, cuando restaban únicamente dos jornadas para finalizar la fase regular