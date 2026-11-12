¡Aires del Polo Norte! Cartago se vestirá de luz, música y magia con la VII edición de Ciudad de la Navidad

La magia, la ilusión y el espíritu festivo se apoderarán de la Vieja Metrópoli con el arranque de la séptima edición del programa Cartago Ciudad de la Navidad, que este año se desarrollará bajo la temática exclusiva Aires del Polo Norte.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Cartago, busca promover el bienestar y la salud mental de la población, propiciar espacios comunitarios para toda la familia y reactivar la economía local, el turismo y el comercio durante la época de fin de año.

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Más de 800 mil luces deslumbrarán el casco central

La propuesta decorativa de este año contempla la instalación de más de 800 mil luminarias LED y 50 elementos tridimensionales de gran formato distribuidos en Plaza Mayor, el Bulevar 29 de Octubre y el Templo Inconcluso Santiago Apóstol, conocido como Las Ruinas.

En 3 puntos La magia, la ilusión y el espíritu festivo se apoderarán de la Vieja Metrópoli con el arranque de la séptima edición del programa Cartago Ciudad de la Navidad, que este año se desarrollará bajo la temática exclusiva Aires del Polo Norte. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Cartago, busca promover el bienestar y la salud mental de la población, propiciar espacios comunitarios para toda la familia y reactivar la economía local. Las festividades cerrarán oficialmente con la actividad del Portal Vivo en el Templo Inconcluso de Santiago Apóstol (Las Ruinas).

Entre las figuras destacadas que adornarán el espacio público se encuentran un árbol monumental de Navidad de 18 metros de altura, un oso polar, un pingüino, una foca, un muñeco de nieve y cuatro cisnes alrededor del monumento de la Victoriosa.

También habrá ocho patinadores iluminados, seis pinos navideños tridimensionales, un reloj iluminado, dos arcos y el rótulo colectivo Cartago Ciudad de la Navidad.

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El encendido de la iluminación se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 6:00 p.m. en cuatro puntos simultáneos: la fachada de Las Ruinas, la Plaza Mayor, la fachada del Palacio Municipal y el Bulevar 29 de Octubre.

La jornada del 14 de noviembre iniciará desde las 12:30 m.d. con actividades bailables, actos culturales, el espectáculo de comedia de Juank Galindo y concluirá con un concierto a cargo del grupo Gaviota.

Gran desfile navideño y una canción inédita

El tradicional desfile navideño se celebrará el sábado 28 de noviembre a partir de las 6:30 p.m.

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El recorrido iniciará en la Plaza de la Independencia, en María Auxiliadora, y culminará en la Plaza Mayor.

Este espectáculo reunirá a 13 reconocidas bandas del país, como la Banda Colegio de San Luis Gonzaga, la Banda Municipal de Acosta, la Banda Municipal de Zarcero y la Firebird Marching Band, además de carrozas y agrupaciones artísticas.

El evento contará con transmisión en vivo por Teletica a partir de las 8:00 p.m.

Hemos venido posicionando el concepto de Cartago, Ciudad de la Navidad, como un esfuerzo enfocado en mejorar la celebración para el pueblo cartaginés, que merece lo mejor. Queremos generar turismo, apoyar al comercio local y proyectar a Cartago de forma positiva, expresó Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago.

Un hito histórico de esta edición será el estreno de la canción oficial representativa titulada Cartago Ciudad de la Navidad.

El tema musical, de 1 minuto y 45 segundos de duración, fue compuesto por Kenneth Jiménez Navarro, responsable de la música, y Marco Brenes Tinoco, autor de la letra.

La interpretación estará a cargo de la joven Mariser Nicol Picado, de 13 años, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Municipal de Música.

La canción estará disponible en Spotify y se distribuirán 1.500 placas con código QR el día del encendido.

Carroza municipal recorrerá los distritos

La Municipalidad de Cartago presentará su carroza Gigantes de Historia y Luz, una obra que mezcla identidad local con tecnología al incorporar personajes robóticos iluminados.

Tras su paso por el desfile central, la carroza recorrerá diversos distritos de la provincia entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

Espacios como el Mercado Municipal, el Museo Municipal y el Anfiteatro Municipal ofrecerán una variada agenda que incluye talleres, posadas navideñas, obras teatrales, presentaciones folclóricas y la tradicional chocolatada para mil personas el próximo 21 de diciembre.

Las festividades cerrarán oficialmente con la actividad del Portal Vivo en el Templo Inconcluso de Santiago Apóstol (Las Ruinas), cuyo tradicional Rezo del Niño se realizará el miércoles 6 de enero de 2027 a las 6:00 p.m.