Detienen a dos sospechosos de asaltar camión repartidor y robar millonario botín en Orosi

Dos hombres fueron aprehendidos por oficiales de la Fuerza Pública como sospechosos de participar en el asalto a un camión repartidor, cuyos ocupantes habrían sido despojados de ₡1 millón mediante amenazas con un arma de fuego.

El hecho se reportó en Purisil de Orosi, en Paraíso de Cartago. Tras recibir la alerta, los policías desplegaron recorridos por el sector para ubicar a los responsables y localizaron una motocicleta que coincidía con las características descritas.

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En 3 puntos Dos hombres fueron aprehendidos por oficiales de la Fuerza Pública como sospechosos de participar en el asalto a un camión repartidor, cuyos ocupantes habrían sido despojados de ₡1 millón mediante amenazas con un arma de fuego. El hecho se reportó en Purisil de Orosi, en Paraíso de Cartago. Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y establecer si tienen relación con el asalto al camión repartidor.

Los oficiales intentaron detener a sus ocupantes mediante una señal de alto, pero estos no acataron la orden y continuaron la marcha con la aparente intención de escapar.

La Fuerza Pública inició un seguimiento y coordinó con otras unidades policiales para establecer un cierre de carretera. La intervención permitió interceptar la motocicleta y aprehender a los dos sujetos.

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Durante las diligencias, los oficiales también localizaron un arma de fuego a unos 350 metros del punto donde quedaron detenidos los sospechosos. Las autoridades no precisaron si el arma fue utilizada directamente durante el asalto.

Según el reporte policial, el conductor de la motocicleta no registra antecedentes policiales ni cuentas pendientes con la justicia. Su acompañante, en cambio, mantiene un expediente policial relacionado con presuntos delitos de homicidio calificado, robo agravado, portación ilegal de arma permitida y tenencia de drogas.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y establecer si tienen relación con el asalto al camión repartidor.