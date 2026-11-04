Gobierno anuncia quién ocupará la cabeza de Comex tras despido de ministra

Arianna Arce Camacho asumió como ministra interina de Comercio Exterior, luego de que el Gobierno destituyera a Indiana Trejos Gallo, en medio de la decisión de detener el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El nombramiento quedó oficializado mediante el Acuerdo 111-P, firmado por el primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Francisco Gamboa Soto. La designación rige desde el 28 de octubre, según el documento publicado en el diario oficial La Gaceta.

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En 3 puntos Arianna Arce Camacho asumió como ministra interina de Comercio Exterior, luego de que el Gobierno destituyera a Indiana Trejos Gallo. El nombramiento quedó oficializado mediante el Acuerdo 111-P, firmado por el primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Francisco Gamboa Soto. Con la designación de Arce Camacho, el Ministerio de Comercio Exterior queda bajo una nueva conducción interina.

En esa misma fecha, mediante el Acuerdo 110-P, el Gobierno dispuso el cese de Trejos como jerarca de Comercio Exterior, con efecto a partir de ese mismo día.

La salida de la anterior ministra se produjo después de que la presidenta Laura Fernández anunciara que Costa Rica no firmaría el Acuerdo Transpacífico y ordenara archivar de inmediato el proceso de adhesión.

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La mandataria justificó la decisión al señalar que los sectores productivos no habían recibido el texto completo del tratado, pese a que, según afirmó, había instruido a la entonces ministra para que compartiera el documento.

Con la designación de Arce Camacho, el Ministerio de Comercio Exterior queda bajo una nueva conducción interina, tras el cambio dispuesto por el Poder Ejecutivo en medio de la controversia sobre el futuro de la incorporación de Costa Rica al acuerdo comercial.