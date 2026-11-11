Laura Fernández arremete contra sindicatos de educación: los llama “sanguijuelas” y anuncia denuncia de ilegalidad

La huelga nacional de 24 horas convocada por los sindicatos de educación este miércoles 11 de noviembre provocó un fuerte enfrentamiento entre las organizaciones gremiales y el Gobierno de Laura Fernández, luego de que la mandataria lanzara duras críticas contra los dirigentes sindicales y calificara de ilegal el movimiento.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Fernández cuestionó que los sindicatos convocaran a una manifestación después de haber sostenido reuniones con representantes del Gobierno y aseguró que, desde su perspectiva, la administración ha atendido los compromisos planteados por el sector educativo.

Publicidad

La presidenta utilizó expresiones particularmente fuertes contra los dirigentes y manifestantes, a quienes acusó de promover protestas pese a que, según su versión, existen canales de comunicación y acuerdos de trabajo con el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“No se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos”, manifestó Fernández al referirse a los dirigentes sindicales.

En 3 puntos La huelga nacional de 24 horas convocada por los sindicatos de educación este miércoles 11 de noviembre provocó un fuerte enfrentamiento entre las organizaciones gremiales y el Gobierno de… Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Fernández cuestionó que los sindicatos convocaran a una manifestación después de haber sostenido reuniones con representantes del… La manifestación inició en el parque de La Merced y avanzó hacia la Asamblea Legislativa, pasando por sectores de la Avenida Segunda y la Plaza de la Democracia.

La mandataria también cuestionó la participación de representantes gremiales que, según indicó, anteriormente habían expresado satisfacción por la comunicación directa con Casa Presidencial.

“Y hoy verla ahí en la calle marchando, de verdad es que hay gente que qué poca vergüenza tiene”, expresó.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Fernández fue más allá y respaldó el anuncio del ministro de Educación, Leonardo Sánchez, sobre las acciones legales que emprenderá el Gobierno para solicitar que un juzgado determine la legalidad de la huelga.

“Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, afirmó la presidenta.

Ministro cuestiona tres argumentos de los sindicatos

Durante la conferencia, Fernández le pidió a Leonardo Sánchez explicar cuáles eran las razones de la protesta, tomando en consideración que, según la mandataria, los representantes sindicales habían participado en dos reuniones con ella durante los primeros seis meses de su gestión.

Publicidad

El ministro aseguró que las organizaciones están utilizando tres argumentos que calificó como falsos y populistas.

El primero está relacionado con las obligaciones económicas del Gobierno con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).

Sánchez sostuvo que en 2024 se establecieron acuerdos entre Hacienda, el MEP y JUPEMA para atender deudas históricas correspondientes al periodo entre 2018 y 2024, por un monto superior a los ₡35.000 millones.

Según el jerarca, ese compromiso se cumplió durante 2025.

Además, explicó que existía otro acuerdo para cancelar las obligaciones correspondientes a 2025 mediante pagos anuales de ₡9.000 millones a partir de 2026.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno adelantó esos desembolsos y que durante este año ya pagó más de ₡55.000 millones.

Sánchez también cuestionó los señalamientos sobre la falta de presupuesto para atender las obligaciones de JUPEMA durante 2027.

“Yo no sé qué matemáticas usa don Gilbert, entiendo que es educador, pero nunca ejerció, siempre ha sido presidente del SEC”, manifestó el ministro al referirse al dirigente sindical Gilbert Díaz.

Posteriormente, aseguró que para el próximo año existen más de ₡67.000 millones presupuestados para atender esos compromisos.

Gobierno defiende presupuesto destinado a educación

El segundo argumento que cuestionó el ministro corresponde a los señalamientos sindicales sobre una disminución del presupuesto educativo.

Sánchez afirmó que entre 2022 y 2026 la asignación presupuestaria para educación aumentó en ₡207.000 millones, equivalentes a más de $400 millones.

También señaló que durante ese periodo se registró una disminución de aproximadamente 190.000 estudiantes en la matrícula del sistema educativo.

Según el ministro, esa combinación de factores permitió incrementar en un 22% la inversión per cápita por estudiante, equivalente a más de ₡400.000 adicionales.

El jerarca utilizó estas cifras para rechazar que exista una reducción de la inversión educativa durante la actual administración.

El tercer punto señalado por Sánchez corresponde a la transición hacia el salario global, un mecanismo establecido mediante legislación aprobada durante el gobierno anterior.

El ministro afirmó que actualmente un 30% de los funcionarios del MEP recibe salarios superiores bajo ese esquema y cuestionó que los sindicatos mantengan sus reclamos sobre este tema.

También criticó que las organizaciones exijan el cumplimiento del 8% del producto interno bruto (PIB) para educación, al considerar que esa solicitud implicaría aumentar considerablemente el presupuesto nacional.

Gobierno acudirá a los tribunales para solicitar ilegalidad de la huelga

Sánchez confirmó que el Ministerio de Educación Pública ya coordinó con la Procuraduría General de la República para presentar ante el juzgado de trabajo la documentación correspondiente y solicitar que se determine la legalidad del movimiento.

El ministro sostuvo que, desde su perspectiva, la convocatoria no cumple con las condiciones necesarias para justificar una huelga.

No obstante, corresponde a las autoridades judiciales resolver sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, no a la Presidencia ni al Ministerio de Educación.

La discusión se produce mientras educadores, representantes sindicales y estudiantes universitarios participan en la movilización nacional que recorre San José.

La protesta fue convocada por ANDE, APSE y SEC, con el respaldo de organizaciones universitarias y representantes de las universidades públicas.

Entre sus principales demandas figuran el cumplimiento del 8% constitucional para educación, el rechazo a los recortes presupuestarios previstos para 2027, las obligaciones económicas relacionadas con JUPEMA y los reclamos sobre condiciones salariales.

La manifestación inició en el parque de La Merced y avanzó hacia la Asamblea Legislativa, pasando por sectores de la Avenida Segunda y la Plaza de la Democracia.