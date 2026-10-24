Más de 40 detonaciones de armas de fuego despertaron a todo un barrio en Cartago

Una balacera reportada cerca de las 4 de la mañana de este sábado despertó a los vecinos del sector de Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, Cartago.

Según los testimonios de residentes, más de 40 detonaciones se escucharon en la comunidad. La información preliminar ubica el incidente en la segunda entrada a esta barriada.

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En 3 puntos Una balacera reportada cerca de las 4 de la mañana de este sábado despertó a los vecinos del sector de Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, Cartago. Según los testimonios de residentes, más de 40 detonaciones se escucharon en la comunidad. Hasta ahora no se reportan víctimas en ninguno de los dos incidentes.

Oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio para atender el reporte recibido después de los disparos. Por el momento no se cuenta con información sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias que originaron el tiroteo.

De acuerdo con los reportes vecinales, la comunidad enfrenta problemas de seguridad desde hace varios meses, que los residentes vinculan principalmente con la presunta venta de drogas. Sin embargo, todavía no se confirma que esta balacera tenga relación con esas actividades.

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Casi a la misma hora también se reportó un incidente similar en las inmediaciones de la plaza Redfortes, en San Blas de Cartago. De momento no hay información que permita establecer una relación entre ambos hechos.

Hasta ahora no se reportan víctimas en ninguno de los dos incidentes. La información se mantiene en desarrollo.