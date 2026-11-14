Kendall Waston se queda fuera del viaje a Argentina:Bryan Ruiz pierde otra pieza importante de la Selección Nacional

La Selección Nacional de Costa Rica recibe otra noticia que obliga a modificar sus planes de cara al compromiso amistoso frente a Argentina.

El experimentado defensor Kendall Waston, jugador del Deportivo Saprissa, no podrá formar parte del viaje a territorio argentino debido a que todavía se encuentra en proceso de recuperación de una lesión.

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En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica recibe otra noticia que obliga a modificar sus planes de cara al compromiso amistoso frente a Argentina. El experimentado defensor Kendall Waston, jugador del Deportivo Saprissa, no podrá formar parte del viaje a territorio argentino debido a que todavía se encuentra en proceso de recuperación de una lesión. La pregunta ahora es quién ocupará el espacio que deja Kendall Waston y qué variantes utilizará el seleccionador para evitar que las ausencias sigan condicionando el funcionamiento de Costa Rica.

La ausencia del zaguero representa un nuevo inconveniente para Bryan Ruiz, quien deberá valorar las alternativas disponibles para completar su estructura defensiva en un partido que representa una exigente prueba para el combinado costarricense.

Waston es un futbolista de experiencia, presencia física y liderazgo, características que lo convierten en una pieza importante cuando se trata de afrontar compromisos internacionales de alto nivel.

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Ahora el cuerpo técnico tendrá que analizar quién puede asumir esa responsabilidad y cómo ajustar la última línea para enfrentar a una selección argentina que cuenta con futbolistas de enorme calidad.

Después del compromiso ante Ecuador, el panorama de la Tricolor vuelve a presentar dificultades. Ruiz tendrá que mover sus fichas y encontrar respuestas dentro del grupo para el desafío que se aproxima.

La pregunta ahora es quién ocupará el espacio que deja Kendall Waston y qué variantes utilizará el seleccionador para evitar que las ausencias sigan condicionando el funcionamiento de Costa Rica.