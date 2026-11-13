¡Golpe en Quito! Ecuador exhibió sus diferencias ante Costa Rica y le propinó un 2-0 a La Sele de Bryan Ruiz

La Selección Nacional de Costa Rica no pudo ante el poderío de Ecuador y terminó cayendo 2-0 este viernes en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, en un compromiso amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

El resultado dejó en evidencia las dificultades que todavía enfrenta el combinado costarricense para competir ante selecciones de mayor exigencia internacional.

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Ecuador fue superior durante buena parte del encuentro. Tuvo la iniciativa, manejó el balón, encontró espacios y generó las principales ocasiones de peligro ante una Costa Rica que pasó muchos minutos defendiendo y tuvo pocas respuestas ofensivas.

El primer golpe llegó al minuto 21 de la primera parte. Jordy Caicedo apareció para abrir el marcador y colocar el 1-0 a favor de los ecuatorianos, que desde entonces manejaron el partido con mayor tranquilidad.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica no pudo ante el poderío de Ecuador y terminó cayendo 2-0 este viernes en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, en un compromiso amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El resultado dejó en evidencia las dificultades que todavía enfrenta el combinado costarricense para competir ante selecciones de mayor exigencia internacional. En Quito, la Sele no encontró respuestas.

Costa Rica intentó encontrar alternativas, pero le costó muchísimo construir jugadas ofensivas y generar verdadero peligro en el área rival.

Un segundo tiempo complicado para La Sele

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La situación tampoco mejoró para los nacionales después del descanso.

Bryan Ruiz buscó variantes desde el banquillo, pero el panorama se complicó con dos situaciones que terminaron condicionando todavía más al equipo.

Primero llegó la preocupación por el defensor Alexis Gamboa, de Alajuelense, quien sufrió un problema físico que le impidió continuar en el terreno de juego.

Posteriormente, Diego Mesén, futbolista de Cartaginés, quien ingresó en el complemento y tuvo sus primeros minutos con la Selección, terminó viendo la tarjeta roja al minuto 68, dejando a Costa Rica con diez hombres.

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Con un jugador menos y ante un rival que tenía el control del compromiso, las posibilidades de reacción costarricense se redujeron considerablemente.

Ecuador terminó de sentenciar el encuentro al minuto 83, cuando Moisés Caicedo convirtió desde el punto de penal para establecer el definitivo 2-0.

El encuentro representaba una nueva prueba para Bryan Ruiz, ahora como seleccionador oficial de Costa Rica, después de sus primeras experiencias al frente del combinado patrio.

Sin embargo, el amistoso dejó tareas pendientes.

La Selección mostró dificultades para sostener la posesión, generar profundidad y acercarse con peligro a la portería ecuatoriana. La diferencia de ritmo y capacidad ofensiva fue evidente durante diferentes pasajes del compromiso.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico tendrá que analizar lo sucedido en Quito, especialmente porque el calendario internacional todavía le presenta otro desafío de enorme exigencia.

La Tricolor deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en su siguiente compromiso de la gira sudamericana.

Costa Rica enfrentará a Argentina el próximo martes 17 de noviembre en Córdoba, otra prueba de alto nivel para el proceso que encabeza Bryan Ruiz.

La derrota ante Ecuador deja interrogantes, pero también una oportunidad para corregir errores y buscar una mejor presentación ante la Albiceleste.

En Quito, la Sele no encontró respuestas. Ahora tendrá que demostrar si puede levantarse ante otro gigante del fútbol sudamericano.