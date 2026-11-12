De Pérez Zeledón a River Plate: Saúl Durán comienza a escribir su propia historia y Bryan Ruiz le abre las puertas de La Sele

De Pedregoso al gigante del fútbol argentino. La historia de Saúl Durán comienza en Pérez Zeledón, específicamente en Pedregoso, donde dio sus primeros pasos como futbolista y empezó a construir un sueño que hoy lo tiene defendiendo los colores de uno de los clubes más importantes de Sudamérica: River Plate.

Nacido el 13 de junio de 2007, el joven arquero costarricense emprendió su aventura en el fútbol argentino en enero de 2025, después de superar una prueba que le permitió ganarse un espacio en las divisiones inferiores del equipo de Núñez.

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Su llegada tuvo un protagonista importante: el entrenador y exfutbolista argentino Pablo Azcurra, quien funge actualmente como Coordinador de Ligas Menores del Municipal de Pérez Zeledón, conocía sus condiciones y envió videos de sus actuaciones a los encargados de las divisiones menores de River. Aquellas imágenes despertaron el interés del club y le abrieron la posibilidad de viajar a Argentina para demostrar su capacidad.

Sin embargo, el camino no fue inmediato. Durán tuvo que superar un período de espera por cuestiones documentales antes de poder competir oficialmente. Finalmente, en junio de 2026 consiguió debutar en la Cuarta División del fútbol argentino.

En 3 puntos De Pedregoso al gigante del fútbol argentino. Nacido el 13 de junio de 2007, el joven arquero costarricense emprendió su aventura en el fútbol argentino en enero de 2025, después de superar una prueba que le permitió ganarse un espacio en las divisiones inferiores del equipo de Núñez. El sueño de llegar a defender algún día el arco de la Selección Mayor apenas comienza.

Ahora, el esfuerzo comienza a darle nuevas recompensas.

El guardameta recibió su primera convocatoria para integrar el equipo de Reserva de River Plate, que este jueves 12 de noviembre enfrentará a Rosario Central por el Torneo Proyección.

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Se trata de un paso importante en su proceso de formación, pues la Reserva representa una categoría de desarrollo superior dentro de la estructura deportiva del club y constituye una plataforma para que los jóvenes futbolistas busquen acercarse al primer equipo.

Durán fue tomado en cuenta por los entrenadores Diego Barrado y Matías Abelairas para integrar el grupo que afrontará este compromiso. En principio, su convocatoria es para ocupar un lugar en el banquillo, una oportunidad que representa un nuevo reconocimiento a su trabajo.

El joven costarricense también ha tenido experiencias internacionales con las divisiones juveniles de River, incluyendo una participación en un torneo Sub-17 disputado en Brasil.

Bryan Ruiz también pone sus ojos en el talento costarricense

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El seleccionador nacional Bryan Ruiz también decidió acercar a Saúl Durán al entorno de la Selección Mayor de Costa Rica, invitándolo a participar en los entrenamientos del combinado patrio durante su preparación para el compromiso ante Argentina.

La invitación representa una oportunidad extraordinaria para el guardameta, quien podrá compartir con futbolistas de la máxima categoría, conocer de cerca la metodología del cuerpo técnico y comenzar a vivir la dinámica de una concentración de la Selección Mayor.

La Tricolor tiene programado enfrentar a Ecuador este viernes 13 de noviembre y posteriormente se trasladará a Córdoba para medirse con Argentina el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Es importante aclarar que esta invitación corresponde a entrenamientos y acercamiento al grupo mayor, no a una convocatoria oficial para disputar minutos en los partidos.

La decisión de Bryan Ruiz también refleja el interés por observar y acercar a jóvenes talentos costarricenses que se encuentran desarrollándose fuera de nuestras fronteras.

Keylor Navas, una inspiración desde Pérez Zeledón

La historia de Durán tiene un detalle especial: comparte sus raíces futbolísticas con Keylor Navas,el histórico guardameta costarricense quien también dió sus primeros pasos en Pedregoso de Pérez Zeledón.

De hecho, Keylor es uno de sus principales referentes. También admira al argentino Franco Armani, actual insignia de River Plate, especialmente por su liderazgo y capacidad para responder en momentos importantes.

El joven arquero ha reconocido que Navas representa una inspiración para su carrera, pues le demuestra que desde un lugar como Pérez Zeledón tambien es posible alcanzar los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Hoy mientras trabaja para consolidarse en las divisiones menores del conjunto argentino, comienza a recibir oportunidades que pueden marcar un antes y un después en su trayectoria.

De Pérez Zeledón a Buenos Aires, de las divisiones juveniles a la Reserva de River Plate y ahora cerca de la Selección Mayor costarricense.

Saúl Durán todavía tiene mucho camino por recorrer, pero su nombre comienza a abrirse espacio en el radar del fútbol nacional.

El sueño de llegar a defender algún día el arco de la Selección Mayor apenas comienza. Y ahora, bajo la mirada de Bryan Ruiz, tendrá una oportunidad para demostrar que el talento costarricense también puede hacerse sentir en grandes estructuras del fútbol sudamericano.