¡Gustavo Alfaro también quedó atrapado en la crisis bancaria de Paraguay! El exentrenador de La Sele habla de sus ahorros

No todo son noticias deportivas para Gustavo Alfaro. El entrenador argentino, quien dirigió a la Selección Nacional de Costa Rica entre 2023 y 2024 y actualmente está al frente de Paraguay, se encuentra involucrado en una delicada situación financiera que ha generado preocupación en el fútbol sudamericano.

El estratega confirmó el jueves 12 de noviembre que también figura entre las personas afectadas por la crisis de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central del Paraguay debido a problemas de solvencia.

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La situación ha provocado incertidumbre entre miles de ahorrantes, incluidos integrantes de la selección paraguaya, quienes han manifestado públicamente su preocupación por las dificultades para disponer de sus recursos económicos.

Durante una conferencia de prensa previa al compromiso amistoso frente a Singapur, Alfaro reconoció que él y personas de su entorno deportivo también fueron alcanzados por esta problemática.

En 3 puntos No todo son noticias deportivas para Gustavo Alfaro. El estratega confirmó el jueves 12 de noviembre que también figura entre las personas afectadas por la crisis de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central del Paraguay debido a problemas de solvencia. El hombre quien dirigió a Costa Rica y ahora conduce el proyecto mundialista paraguayo terminó siendo parte de una crisis financiera que ha golpeado al país sudamericano.

"Estamos atravesados por el dolor, que fuimos alcanzados, que estamos entre los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema", manifestó el seleccionador.

¿Cuánto dinero tendría comprometido Alfaro?

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la cifra que ha circulado en medios de comunicación paraguayos y argentinos.

Algunas publicaciones atribuyen al entrenador depósitos de entre 7 y 10 millones de dólares en Ueno Bank. Sin embargo, es importante aclarar que Gustavo Alfaro no ha confirmado públicamente esa cantidad y tampoco existe documentación pública que permita verificarla.

Lo que sí confirmó el propio técnico es que resultó afectado por la situación de la entidad bancaria.

Una crisis que también salpicó al fútbol paraguayo

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El problema no involucra únicamente al seleccionador. También se ha informado de futbolistas de la Albirroja que mantienen recursos comprometidos en la institución financiera.

La crisis alcanzó incluso al entorno comercial del fútbol paraguayo, debido a que Ueno Bank mantenía acuerdos de patrocinio con la selección nacional y clubes importantes como Olimpia y Cerro Porteño.

Los propios futbolistas difundieron un comunicado en el que reclamaron respuestas para los ahorrantes y solicitaron que se atienda especialmente a las personas y familias más vulnerables.

Alfaro respaldó públicamente esa posición y aseguró que sus dirigidos tienen todo el derecho de reclamar los recursos que les corresponden.

"Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio como cada integrante de esta selección para estar al lado de la gente", expresó.

El Banco Central del Paraguay intervino la entidad financiera después de detectar problemas en sus indicadores de solvencia. La medida provocó restricciones para acceder a los depósitos y abrió un proceso para atender las obligaciones con los ahorrantes.

Las autoridades comenzaron a implementar mecanismos de restitución de fondos, aunque los depósitos de mayor cuantía continúan sujetos a procedimientos específicos.

De acuerdo con información publicada por medios paraguayos, ya se habían realizado restituciones parciales, mientras permanecían pendientes situaciones de cuentas con saldos superiores a determinados límites.

Así, mientras Gustavo Alfaro prepara a Paraguay para sus compromisos internacionales ante Singapur y Japón, también enfrenta un escenario complicado fuera de las canchas.

El hombre quien dirigió a Costa Rica y ahora conduce el proyecto mundialista paraguayo terminó siendo parte de una crisis financiera que ha golpeado al país sudamericano.