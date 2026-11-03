Juzgado desestima denuncia por supuesto espionaje presentada por Laura Fernández

El Juzgado Penal de Pavas desestimó la denuncia por supuesto espionaje que presentó Laura Fernández el 14 de octubre de 2025, cuando todavía era candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La decisión se tomó el pasado 6 de mayo, luego de que el juzgado acogiera una solicitud del Ministerio Público para archivar el expediente.

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La Fiscalía de Pavas confirmó que remitió la gestión para solicitar la desestimación; sin embargo, no detalló las razones por las cuales consideró que correspondía cerrar el caso.

En 3 puntos El Juzgado Penal de Pavas desestimó la denuncia por supuesto espionaje que presentó Laura Fernández el 14 de octubre de 2025, cuando todavía era candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO). La decisión se tomó el pasado 6 de mayo, luego de que el juzgado acogiera una solicitud del Ministerio Público para archivar el expediente. Con la desestimación solicitada por la Fiscalía y acogida por el Juzgado Penal de Pavas, el expediente por la denuncia de supuesto espionaje quedó archivado.

Este tipo de solicitud puede plantearse cuando el hecho denunciado no constituye delito, no existen pruebas suficientes para formular una acusación o hay algún impedimento legal para continuar con el proceso.

El caso se remonta al 14 de octubre de 2025, durante la campaña presidencial, cuando Fernández convocó a una conferencia de prensa para denunciar el supuesto hallazgo de un micrófono oculto en un tomacorriente de la oficina que utilizaba el PPSO.

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En aquella ocasión, la entonces candidata aseguró que una empresa internacional de seguridad había inspeccionado el inmueble y encontrado el dispositivo.

Según su versión, el aparato tenía largo alcance, contaba con un transmisor y su valor oscilaba entre los $2.000 y los $3.000.

La revisión del inmueble estuvo a cargo de una empresa recomendada por Carlos Valenciano, quien inició la campaña presidencial de 2026 como tesorero de Fernández, pero posteriormente se apartó del proceso.

La propiedad utilizada como sede de campaña había sido facilitada por Antonio Barzuna, actual diputado.

Con la desestimación solicitada por la Fiscalía y acogida por el Juzgado Penal de Pavas, el expediente por la denuncia de supuesto espionaje quedó archivado.