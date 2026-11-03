Golpe al bolsillo: combustibles suben este miércoles y regular será más cara que súper

Llenar el tanque costará más desde la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, cuando entren a regir los nuevos precios de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La gasolina regular tendrá el ajuste más fuerte: pasará de ₡719 a ₡808 por litro, un aumento de ₡89. Con este cambio, quedará ₡2 por encima de la súper.

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En 3 puntos Llenar el tanque costará más desde la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, cuando entren a regir los nuevos precios de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). La gasolina regular tendrá el ajuste más fuerte: pasará de ₡719 a ₡808 por litro, un aumento de ₡89. Entre los factores que presionan los precios internacionales se encuentran las restricciones al flujo de petróleo desde Medio Oriente, la reducción de inventarios mundiales y las dificultades logísticas.

Por su parte, el litro de súper subirá de ₡764 a ₡806, es decir, ₡42 más. El diésel aumentará ₡23 y pasará de ₡785 a ₡808 por litro.

Para dimensionar el impacto, una persona que compre 40 litros de gasolina regular deberá desembolsar ₡3.560 adicionales. Por esa misma cantidad de súper pagará ₡1.680 más y, en el caso del diésel, ₡920 adicionales.

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El ajuste también alcanza al gas licuado de petróleo (GLP). El cilindro de 25 libras pasará de ₡7.172 a ₡7.721 en el precio al comercializador, una diferencia de ₡549. Este monto corresponde a esa etapa de venta y no debe confundirse con el precio final de entrega al consumidor.

En las estaciones de servicio, el litro de GLP mezcla 70-30 aumentará de ₡263 a ₡289.

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia tras la publicación de la resolución RE-0057-IE-2026 en el Alcance 145 del diario oficial La Gaceta.

Según el informe técnico de Aresep, los incrementos responden a los costos de adquisición de los combustibles importados por Recope, el tipo de cambio y los subsidios.

Entre los factores que presionan los precios internacionales se encuentran las restricciones al flujo de petróleo desde Medio Oriente, la reducción de inventarios mundiales y las dificultades logísticas. En el diésel también influyen limitaciones a las exportaciones desde Medio Oriente y Rusia, así como mayores costos de transporte y seguros.