Costa Rica integra grupo de diez países de la OEA que dará seguimiento a la situación en Nicaragua

Costa Rica forma parte de un grupo de diez países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que dará seguimiento a la situación política en Nicaragua, luego de que quedara constituido el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre ese país.

La Presidencia de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA confirmó la participación de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos.

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En 3 puntos Costa Rica forma parte de un grupo de diez países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que dará seguimiento a la situación política en Nicaragua. La Presidencia de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA confirmó la participación de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Con este grupo, la OEA establece un mecanismo ministerial para continuar el seguimiento colectivo de la situación en Nicaragua.

La conformación del grupo responde a la resolución RC.31/RES.1/26, denominada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, adoptada el pasado 2 de octubre de 2026.

Según informó la Presidencia de la reunión, el mecanismo tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los mandatos establecidos en esa resolución y procurar su efectiva implementación, dentro de los plazos definidos.

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La participación en el Grupo Ministerial de Seguimiento es voluntaria y permanece abierta a todos los Estados miembros de la OEA.

Los países podrán estar representados por sus ministros de Relaciones Exteriores o por representantes designados. Además, el mecanismo contará con el apoyo técnico de la Secretaría General del organismo.

La integración deberá mantener una representación geográfica equilibrada entre los Estados participantes.

Con este grupo, la OEA establece un mecanismo ministerial para continuar el seguimiento colectivo de la situación en Nicaragua, de acuerdo con los compromisos y procedimientos definidos por los países miembros en la resolución aprobada en octubre.