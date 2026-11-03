CNE previene ante lluvias y decreta estado de alerta para todo el país
La inestabilidad atmosférica se mantendrá durante la semana. El Pacífico Central, el Pacífico Sur y la península de Nicoya figuran entre las zonas con mayores precipitaciones previstas.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido al aumento de la inestabilidad atmosférica y las condiciones lluviosas que se pronostican para esta semana.
La medida quedó establecida mediante la alerta 039-2026, emitida este martes 3 de noviembre, luego de los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten sobre aguaceros frecuentes y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país.
Según el IMN, las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en sectores marítimos y costeros del Pacífico Central y Sur, así como en la península de Nicoya. Además, se esperan condiciones lluviosas en el Valle Central y las zonas montañosas.
Entre los factores que favorecerán la inestabilidad se encuentran la salida de la onda tropical número 52, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la presencia de bajas presiones cerca del sur de Centroamérica, asociadas con una Zona de Convergencia Intertropical más activa.
La CNE también advirtió sobre condiciones de oleaje elevado y vientos de intensidad moderada durante los próximos días, de acuerdo con los pronósticos del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR).
Se estiman alturas significativas de las olas entre 1,4 y 2,2 metros, mientras que las máximas podrían alcanzar los 2,7 metros.
El Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el Pacífico Central tendrían las condiciones de oleaje más alto entre miércoles y jueves. En el Pacífico Sur, el mayor impacto se espera entre viernes y sábado.
Ante este panorama, la CNE solicitó a los comités de emergencia y a las instituciones mantenerse activos, vigilar los sectores de mayor riesgo en cada cantón y dar seguimiento a los informes periódicos del IMN.
A la población, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables, se le recomienda mantenerse informada mediante los canales oficiales y acatar las indicaciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales.
También pidió extremar precauciones ante los vientos fuertes, que podrían afectar techos, postes, cableado eléctrico, rótulos y árboles.
Las personas que visiten parques nacionales, rutas de montaña y otros sectores elevados deben mantenerse alertas ante las condiciones meteorológicas. Asimismo, la CNE pidió precaución a las pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca y al turismo debido al fuerte oleaje.
Los conductores también deben tomar medidas de prevención ante la lluvia, la niebla y los vientos, debido a posibles problemas de visibilidad, caída de árboles y deslizamientos en carretera.
El IMN continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y comunicará cualquier actualización relevante sobre el pronóstico.