CNE previene ante lluvias y decreta estado de alerta para todo el país

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido al aumento de la inestabilidad atmosférica y las condiciones lluviosas que se pronostican para esta semana.

La medida quedó establecida mediante la alerta 039-2026, emitida este martes 3 de noviembre, luego de los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten sobre aguaceros frecuentes y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país.

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Según el IMN, las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en sectores marítimos y costeros del Pacífico Central y Sur, así como en la península de Nicoya. Además, se esperan condiciones lluviosas en el Valle Central y las zonas montañosas.

En 3 puntos La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido al aumento de la inestabilidad atmosférica y las condiciones lluviosas que se pronostican para esta… La medida quedó establecida mediante la alerta 039-2026, emitida este martes 3 de noviembre, luego de los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El IMN continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y comunicará cualquier actualización relevante sobre el pronóstico.

Entre los factores que favorecerán la inestabilidad se encuentran la salida de la onda tropical número 52, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la presencia de bajas presiones cerca del sur de Centroamérica, asociadas con una Zona de Convergencia Intertropical más activa.

La CNE también advirtió sobre condiciones de oleaje elevado y vientos de intensidad moderada durante los próximos días, de acuerdo con los pronósticos del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR).

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Se estiman alturas significativas de las olas entre 1,4 y 2,2 metros, mientras que las máximas podrían alcanzar los 2,7 metros.

El Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el Pacífico Central tendrían las condiciones de oleaje más alto entre miércoles y jueves. En el Pacífico Sur, el mayor impacto se espera entre viernes y sábado.

Ante este panorama, la CNE solicitó a los comités de emergencia y a las instituciones mantenerse activos, vigilar los sectores de mayor riesgo en cada cantón y dar seguimiento a los informes periódicos del IMN.

A la población, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables, se le recomienda mantenerse informada mediante los canales oficiales y acatar las indicaciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales.

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También pidió extremar precauciones ante los vientos fuertes, que podrían afectar techos, postes, cableado eléctrico, rótulos y árboles.

Las personas que visiten parques nacionales, rutas de montaña y otros sectores elevados deben mantenerse alertas ante las condiciones meteorológicas. Asimismo, la CNE pidió precaución a las pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca y al turismo debido al fuerte oleaje.

Los conductores también deben tomar medidas de prevención ante la lluvia, la niebla y los vientos, debido a posibles problemas de visibilidad, caída de árboles y deslizamientos en carretera.

El IMN continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y comunicará cualquier actualización relevante sobre el pronóstico.