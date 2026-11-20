Un joven resultó herido tras recibir varios impactos de bala durante un tiroteo ocurrido dentro de una vivienda ubicada sobre la carretera al volcán Irazú, en Cartago.

La emergencia fue reportada aproximadamente 500 metros al norte del sanatorio Durán, donde, según la información preliminar, se produjo una balacera dentro de una casa.

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En 3 puntos Un joven resultó herido tras recibir varios impactos de bala durante un tiroteo ocurrido dentro de una vivienda ubicada sobre la carretera al volcán Irazú, en Cartago. La emergencia fue reportada aproximadamente 500 metros al norte del sanatorio Durán, donde, según la información preliminar, se produjo una balacera dentro de una casa. La información disponible hasta ahora corresponde a un reporte preliminar de la emergencia y se está a la espera de nuevos detalles sobre lo ocurrido.

La víctima sería un hombre joven que permanecía en el interior de la propiedad cuando recibió los disparos.

Tras recibir el reporte, la Cruz Roja Costarricense movilizó unidades al lugar para atender al herido. De momento, no han trascendido detalles sobre su identidad ni sobre su condición de salud.

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Tampoco se conocen las circunstancias que provocaron el tiroteo, cuántas personas habrían participado o si existen sospechosos identificados.

La información disponible hasta ahora corresponde a un reporte preliminar de la emergencia y se está a la espera de nuevos detalles sobre lo ocurrido.