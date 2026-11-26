La controversia entre el Ministerio de Justicia y Paz y una jueza penal de Limón por la salida temporal de prisión de tres hijos de “Pecho de Rata” escala a un nuevo nivel.

La jueza Yeimy Rebeca Flores López emitió una segunda resolución judicial, en la cual advierte sobre la posibilidad de que se abra una investigación penal por incumplimiento de deberes si las autoridades penitenciarias no ejecutan la orden de traslado de los tres imputados.

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La nueva resolución se emitió a la 1:40 p. m. de este jueves 26 de noviembre, luego de que los abogados defensores informaran que las autoridades penitenciarias alegaban no contar con personal de custodia ni vehículos para realizar el traslado.

Ante esta situación, la juzgadora ordenó a los centros penales acatar lo dispuesto y realizar las coordinaciones necesarias para garantizar que los tres hermanos puedan asistir al funeral.

En 3 puntos La controversia entre el Ministerio de Justicia y Paz y una jueza penal de Limón por la salida temporal de prisión de tres hijos de “Pecho de Rata” escala a un nuevo nivel. La jueza Yeimy Rebeca Flores López emitió una segunda resolución judicial, en la cual advierte sobre la posibilidad de que se abra una investigación penal por incumplimiento de deberes si las autoridades penitenciarias no ejecutan la orden… De momento, persiste el enfrentamiento de criterios entre el Ministerio de Justicia y la autoridad judicial, mientras continúa vigente la orden de salida excepcional de los tres reclusos.

“De lo contrario, se comunicará lo correspondiente al Ministerio Público, para que se investigue el posible delito de incumplimiento de deberes”, señala expresamente la resolución.

Otro de los puntos que agudiza la controversia es que la jueza contradice la posición del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, respecto a quién debe asumir la custodia de los tres imputados.

Mientras el jerarca sostiene que esa responsabilidad corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Flores López asegura que el traslado debe ser ejecutado por el Ministerio de Justicia.

La juzgadora argumenta que no corresponde realizar el trámite con el OIJ ni con la Fuerza Pública, debido a que se trata de una salida excepcional y no de una diligencia procesal.

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Ministro advierte sobre seguridad nacional

Tal y como informó AM Prensa, el ministro de Justicia manifestó su más enérgica protesta contra la decisión judicial y advirtió sobre los riesgos que, a su criterio, representa para la seguridad nacional.

Incluso, el jerarca aseguró que apenas cinco días atrás los tres imputados fueron vinculados con un posible atentado contra la vida de la presidenta de la República, el ministro de Seguridad Pública y él mismo.

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Pese a los cuestionamientos del ministro y las dificultades de traslado comunicadas por los defensores, la juzgadora mantiene en firme su orden.

Los tres hijos de “Pecho de Rata”, quienes permanecen en prisión preventiva por causas vinculadas con narcotráfico, recibieron autorización para asistir este viernes 27 de noviembre al funeral de su hermano, Kishner Joriel López.

De momento, persiste el enfrentamiento de criterios entre el Ministerio de Justicia y la autoridad judicial, mientras continúa vigente la orden de salida excepcional de los tres reclusos.

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