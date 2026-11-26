Una lancha rápida que transportaba aparentes sustancias ilícitas fue interceptada a 265 millas náuticas de Golfito, en el Pacífico Sur, en un operativo del Servicio Nacional de Guardacostas con apoyo de Estados Unidos.

La embarcación fue localizada a unos 490 kilómetros de las costas costarricenses. Según el Ministerio de Seguridad Pública, se trata de la operación de incautación de drogas realizada por autoridades nacionales a mayor distancia del territorio nacional hasta la fecha.

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El procedimiento se desarrolló luego de que un avión estadounidense detectara el miércoles una nave sospechosa que aparentemente se dirigía hacia Costa Rica.

En 3 puntos Una lancha rápida que transportaba aparentes sustancias ilícitas fue interceptada a 265 millas náuticas de Golfito, en el Pacífico Sur, en un operativo del Servicio Nacional de Guardacostas con apoyo de Estados Unidos. La embarcación fue localizada a unos 490 kilómetros de las costas costarricenses. El operativo contó con cooperación estadounidense tanto en la detección de la nave sospechosa como en las acciones que permitieron ubicarla en aguas del Pacífico.

Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Guardacostas se movilizaron hasta el punto señalado y lograron interceptarla. Durante las maniobras para evadir a las autoridades, los ocupantes lanzaron al agua varios sacos que transportaban.

Los oficiales recuperaron 14 sacos con aparente droga y detuvieron a los tres tripulantes.

La lancha, de 32 pies de largo, se identificaba con el nombre “Bajo Los Primos”. No tenía bandera y portaba la matrícula CP-02.

Además, estaba equipada con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno y llevaba varios estañones con combustible.

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Los detenidos son un hombre de apellido Laínez, de nacionalidad ecuatoriana, quien figura como capitán de la embarcación, y dos colombianos de apellidos Angulo y Castillo.

Los tres fueron trasladados la mañana de este jueves hasta Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) realiza las pericias para establecer qué tipo de sustancia contienen los paquetes y determinar la cantidad decomisada.

El Ministerio de Seguridad indicó que esta es la sexta embarcación interceptada durante el último mes mediante el uso de lanchas tipo Apóstol, donadas por Estados Unidos.

El operativo contó con cooperación estadounidense tanto en la detección de la nave sospechosa como en las acciones que permitieron ubicarla en aguas del Pacífico.

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