Una emergencia de enormes proporciones se registra la tarde de este jueves en el Cerro de la Muerte, donde un camión cisterna que transporta gas licuado de petróleo (GLP) se incendia tras colisionar contra una vivienda.

El accidente ocurre en el sector de Páramo de Pérez Zeledón, específicamente 500 metros después de la Vuelta de las Monjas, en dirección al Cerro de la Muerte.

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En 3 puntos Una emergencia de enormes proporciones se registra la tarde de este jueves en el Cerro de la Muerte, donde un camión cisterna que transporta gas licuado de petróleo (GLP) se incendia tras colisionar contra una vivienda. El accidente ocurre en el sector de Páramo de Pérez Zeledón, específicamente 500 metros después de la Vuelta de las Monjas, en dirección al Cerro de la Muerte. De momento, se desconoce la cantidad exacta de personas afectadas, así como las circunstancias que provocan el aparatoso accidente.

Las llamas consumen por completo el vehículo pesado, que queda prácticamente destruido, mientras una enorme columna de humo se levanta sobre el sector.

El Cuerpo de Bomberos reporta inicialmente la existencia de personas lesionadas; sin embargo, debido a la magnitud del incendio, todavía no es posible determinar si hay víctimas mortales.

“En este momento no podemos confirmar si hay personas fallecidas, ya que la escena es bastante compleja y la carga de fuego es muy grande”, informa Bomberos a las 2:43 p. m.

La institución moviliza unidades de rescate, extintoras y camiones cisterna de las estaciones de Cartago y Pérez Zeledón.

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Además, ante la peligrosidad de la emergencia, se desplazan refuerzos de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos y otras unidades de apoyo.

La emergencia mantiene completamente interrumpido el tránsito por la carretera Interamericana Sur entre San José y Pérez Zeledón.

De momento, se desconoce la cantidad exacta de personas afectadas, así como las circunstancias que provocan el aparatoso accidente.

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